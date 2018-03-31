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Генсек ООН призвал расследовать события в Газе
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Генсек ООН призвал расследовать события в Газе 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
ГЕНСЕК ООН ПРИЗВАЛ РАССЛЕДОВАТЬ СОБЫТИЯ В ГАЗЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ ПРИ СТОЛКНОВЕНИЯХ
РИА НОВОСТИ
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