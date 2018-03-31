Ещё
Эксперт оценил работу Белоруссии по диверсификации рынка поставок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил работу Белоруссии по диверсификации рынка поставок 

RT на русском 38 минут назад
Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов в беседе с НСН оценил работу Белоруссии по диверсификации рынка поставок. «Они наращивают поставки в третьи страны. Это и страны Восточной Азии, как, например, Китай, страны Ближнего Востока, и более активная работа со странами СНГ», — заявил эксперт.
По его словам, исторически доля России в белорусском экспорте превышает 90%, и в настоящее время Минск ищет альтернативные рынки.
Белов также отметил, что ни российские, ни белорусские производители не заинтересованы в турбулентностях на рынке.
Ранее сообщалось, что Россия сняла ограничения на поставки мясной продукции двух предприятий Белоруссии.
Также «Газета.Ru» сообщала, что Россельхознадзор рассказал о мошеннической схеме при производстве молока в Белоруссии.
RT на русском: последние новости
Эксперт оценил возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в Лондоне Дворкович исключил резкий рост цен на бензин Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным вопросы поставок белорусской продукции в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны заработки на реалити-шоу9
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль254
«США пытались заставить дипломатов РФ предать родину»32
Посольство РФ прокомментировало досмотр «Аэрофлота»20
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»25
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение