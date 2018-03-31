Эксперт оценил работу Белоруссии по диверсификации рынка поставок

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов в беседе с НСН оценил работу Белоруссии по диверсификации рынка поставок. «Они наращивают поставки в третьи страны. Это и страны Восточной Азии, как, например, Китай , страны Ближнего Востока, и более активная работа со странами СНГ», — заявил эксперт.

По его словам, исторически доля России в белорусском экспорте превышает 90%, и в настоящее время Минск ищет альтернативные рынки.

Белов также отметил, что ни российские, ни белорусские производители не заинтересованы в турбулентностях на рынке.

Ранее сообщалось, что Россия сняла ограничения на поставки мясной продукции двух предприятий Белоруссии.