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Российский рынок: в ожидании плохих новостей
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Российский рынок: в ожидании плохих новостей 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В течение недели российский рынок, по обыкновению, оставался под воздействием внешних факторов, и прежде всего негативного информационного фона. Рубль во второй половине недели выручили два мощнейших фактора, один из которых, впрочем, даже оказался внутренним: это были налоговый период, в течение которого выплаты могли достигнуть 1 трлн руб., и цены на нефть. Правда, как нетрудно заметить, внутренний фактор носил временный характер. В итоге со среды рубль пошел в рост и к вечеру пятницы вырос до 57,27 за доллар, отыграв почти 60 коп. от недельного долларового максимума, но так и не вернув потерь начала недели. Насколько временным фактором оказались цены на нефть, судить до вторника сложно: в Европе и США пасхальные каникулы, нефть не торгуется, застыв на отметке $69,44 за баррель Brent, то есть практически на максимуме, с которого вполне может и сойти.
«В Европе насутпили праздники, были продажи валюты со стороны экспортеров, но покупателей не было. Ликвидность была не очень хорошая, спекулянты закрывали короткие позиции к концу квартала. Нефть не торговалась, застыла на высокой точке. Это дало эффект некоего роста рубля, но он вряд ли долговременный и с наступлением апреля рубль останется под давлением», — говорит казначей банка «Таврический» Сергей Фишгойт.
Итак, поскольку внешние информационные факторы в целом были негативными, фондовый рынок сползал. Начав утром 22 марта с 1282 п., к вечеру среды индекс РТС снизился до 1224 п. Затем началась некоторая ремиссия — несмотря на неудачи в сегменте IT и ритейле, рынок тянули вверх нефтегазовые гиганты. Однако в пятницу, с остановкой торгов в Европе и США, и этот порыв иссяк. Рынок замер на уровне 1250 п. в постепенно сползающем боковике.
«Пятница — мертвый день, Европа и Америка не торгуют. И пока никакого позитива нет, вчера была стабилизация, нефть уходила выше $70 за баррель. Но это была просто небольшая коррекция, — рассуждает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. — Негатива хватает, падал весь сектор IT: Facebook (NASDAQ:FB) и Amazon (NASDAQ:AMZN), которым президент США Дональд Трамп погрозил новыми налогами, Tesla тоже обвалилась — а на этом поползли вниз и все рынки. Пока мы остаемся в этом. Ожидания зависят от новостного фона. Тема с Facebook за пару дней не рассосется, а на следующей неделе, после выходного в понедельник, индексы PMI покажут, насколько ухудшение рынка сказалось на экономической активности — а оно, скорее всего, сказалось».
Investing.com Россия: последние новости
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