Ещё
Официально открылась Камбоджийская выставка в рамках ЭКСПО Китай-АСЕАН-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Официально открылась Камбоджийская выставка в рамках ЭКСПО Китай-АСЕАН-2018 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пномпень, 30 марта /Синьхуа/ — Камбоджийская выставка в рамках ЭКСПО Китай-АСЕАН-2018 сегодня официально открылась. Цель мероприятия — содействие торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Камбоджей.
Как заявил посол КНР в Камбодже Сюн Бо, сотрудничество Китая и Камбоджи в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, туризм, строительство объектов инфраструктуры и развитие специальных экономических районов, позволило сделать позитивный вклад в социально-экономическое развитие и улучшение условий жизни населения Камбожди.
По его словам, в 2017 году общий объем торговли между КНР и Камбождей достиг 5,79 млрд долларов США — выше обозначенной правительствами стран цели в 5 млрд долларов. Прирост по сравнению с 2016 годом составил 21,7 проц. По состоянию на конец 2017 года общий объем инвестиций Китая в Камбожде составил почти 8 млрд долларов. Китай на протяжении многих лет является крупнейшей страной-инвестором Камбоджи.
Выставка продлится 3 дня. Экспоненты представляют здесь механизированное оборудование, электронику, продукцию сельского хозяйства и легкой промышленности, стройматериалы и технические услуги. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Ван И нанесет визит в Россию в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина Президент Сингапура надеется, что Сингапур и Китай приложат совместные усилия для мирного развития региона Центральный банк Бразилии повысил прогноз по экономическому росту в этом году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны заработки на реалити-шоу14
«США пытались заставить дипломатов РФ предать родину»79
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль255
Посольство РФ прокомментировало досмотр «Аэрофлота»31
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»26
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение