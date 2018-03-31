Официально открылась Камбоджийская выставка в рамках ЭКСПО Китай-АСЕАН-2018

Камбоджей. Пномпень , 30 марта / Синьхуа / — Камбоджийская выставка в рамках ЭКСПО Китай-АСЕАН-2018 сегодня официально открылась. Цель мероприятия — содействие торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем

Как заявил посол КНР в Камбодже Сюн Бо, сотрудничество Китая и Камбоджи в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, туризм, строительство объектов инфраструктуры и развитие специальных экономических районов, позволило сделать позитивный вклад в социально-экономическое развитие и улучшение условий жизни населения Камбожди.

По его словам, в 2017 году общий объем торговли между КНР и Камбождей достиг 5,79 млрд долларов США — выше обозначенной правительствами стран цели в 5 млрд долларов. Прирост по сравнению с 2016 годом составил 21,7 проц. По состоянию на конец 2017 года общий объем инвестиций Китая в Камбожде составил почти 8 млрд долларов. Китай на протяжении многих лет является крупнейшей страной-инвестором Камбоджи.

Выставка продлится 3 дня. Экспоненты представляют здесь механизированное оборудование, электронику, продукцию сельского хозяйства и легкой промышленности, стройматериалы и технические услуги. —0—