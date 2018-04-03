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Набиуллина пропустила съезд Ассоциации российских банков
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Набиуллина пропустила съезд Ассоциации российских банков 

Ведомости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не пришла на проходящий сегодня, 3 апреля ежегодный съезд Ассоциации российских банков, хотя ее доклад был заявлен в программе. Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 г. и с тех пор каждый год выступала на съезде.
Это произошло на фоне конфликта между АРБ и Ассоциацией банков «Россия», которая полторы недели назад предложила банкам объединиться в одну структуру. Аргумент «России» состоял в том, что сейчас интересы банков представляют различные объединения, их деятельность не скоординирована, а это снижает эффективность. Кроме того, в них зачастую состоят одни и те же организации, говорилось в заявлении «России».
До недавнего времени крупнейшим банковским объединением была Ассоциация российских банков (АРБ), но ее позиции ослабли после скандала с ее докладом к прошлогоднему съезду. Тогда доклад раскритиковал Альфа-банк, усмотревший в нем обвинения ЦБ в «цинизме, фаворитизме, работе в режиме „военных операций“, умышленном сокращении числа банков». Альфа-банк из ассоциации вышел, так же поступили другие крупнейшие банки, заявив, что АРБ не учитывает их интересы. Доклад раскритиковали и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и президент ВТБ Андрей Костин.
Впрочем, комментируя предложение «России» создать одну ассоциацию, Набиуллина заявляла, что ЦБ готов работать как с одной ассоциацией, так и с несколькими. «Это полностью решение банковского сообщества», — говорила она.
Пресс-служба ЦБ не ответила на вопрос о причинах отсутствия Набиуллиной и означает ли оно перемену отношения к АРБ. Из руководства Центробанка на съезде были первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, зампреды Дмитрий Скобелкин и Ольга Полякова.
Тон доклада АРБ к нынешнему съезду гораздо более сдержанный, он посвящён переходу банковской системы к цифровой экономике.
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 Ещё 7 источников 
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