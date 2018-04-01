Саудиты принуждают Россию к сделке

Есть ли смысл России ввязываться в многолетнюю дружбу с ОПЕК

Саудовская Аравия предлагает России продлить сделку по ограничению добычи нефти на два десятилетия. Эксперты сомневаются, что ведущие страны-экспортеры нефти пойдут на долгосрочные ограничения, однако не исключают, что действие столь важной для саудитов сделки продлится за горизонтом 2018 года.

Российский бюджет получил в прошлом году 1,2 трлн рублей благодаря повышению цен на нефть из-за ограничений добычи в рамках сделки ОПЕК+. Нефтяные компании дополнительно заработали 500 млрд руб. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным

В этом году цены выше, чем в 2017-м. Средняя цена нефти марки Urals по итогам января — февраля 2018 года составила $65,99 за баррель, сообщал Минфин (в 2017 году баррель Urals в этот период стоил $53,32). По итогам марта показатель кардинально не изменится.

Благоприятная внешняя конъюнктура позволила Минфину уже направить на покупку валюты в резервы 747 млрд руб., а федеральный бюджет, как ожидается, будет в этом году бездефицитным.

Союз на нефти

Выгоду от сделки ОПЕК+ получили и другие ее участники. Действие соглашения об ограничении добычи должно закончиться в текущем году, но Саудовская Аравия уже начала активную кампанию по его продлению.

На прошлой неделе министр энергетики Халид аль-Фалих заявил Bloomberg , что сотрудничество стран, входящих и не входящих в ОПЕК , продолжится в 2019 году и далее. А 27 марта эту идею развил уже наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

По его словам, Эр-Рияд Москва обсуждают продление сотрудничества по ограничению добычи нефти и работают над тем, «чтобы перейти от соглашения на год к соглашению на 10-20 лет», цитирует слова наследного принца агентство Reuters

Минэнерго РФ заявление Мухаммеда бен Салмана комментировать не стали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что «российско-саудовские контакты на различных уровнях — на экспертном и на высшем уровнях — весьма активно развиваются, и в ходе этих контактов обсуждаются различные сферы сотрудничества и взаимодействия, включая взаимодействие на энергетических рынках».

Именно Россия и Саудовская Аравия стали главными идеологами первой в истории глобальной сделки по ограничению добычи нефти. В конце 2016 года 27 стран, входящих и не входящих в ОПЕК, договорились сократить суточную добычу с начала 2017 года суммарно на 1,8 млн баррелей.

Изначально соглашение было рассчитано на полгода, затем несколько раз продлевалось, последний раз — в ноябре 2017 года до конца 2018 года. Главной целью было сокращение накопленных в 2014–2016 гг. запасов нефти и восстановление на рынке баланса спроса и предложения для возвращения к адекватной цене нефтяного барреля.

Эксперты отмечают, что сделка доказала свою эффективность. Аналитики Bank of America Merrill Lynch подсчитали, что за это время навес коммерческих запасов нефти в мире удалось серьезно сократить: если в начале 2017 года он оценивался в 252 млн баррелей, то к концу февраля 2018 — всего в 44 млн баррелей. Нефтяные цены в начале 2017 года находились ниже отметки в $50 за баррель, в 2018 году уверенно держатся выше $60 за баррель Brent.

Говоря о долгосрочном ограничении добычи, саудовский принц отметил, что у сторон есть «согласие по общим деталям, но пока без конкретики».

Дмитрий Маринченко. Вероятность разработки и подписания такого соглашения довольно существенна, учитывая успех сделки ОПЕК+, полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings

Однако оно, скорее всего, будет носить рамочный и декларативный характер и не будет содержать количественных ориентиров. Скорее, речь может идти о намерении сотрудничать в будущем в случае необходимости — под таким соглашением Россия и другие участники сделки могли бы подписаться безо всякой опаски, считает эксперт.

Вряд ли Саудовская Аравия и другие участники сделки, в том числе Россия, всерьез рассматривают возможность ограничения добычи в долгосрочном плане, добавляет он.

Сланцевый бенефициар

Примечательно, что с идеей долгосрочного ограничения добычи принц выступил в ходе двухнедельного визита в США . Именно Соединенные Штаты, не участвуя в сделке ОПЕК+, фактически являются одними из ключевых ее бенефициаров.

Выросшие цены на нефть и освободившиеся доли рынка получают именно американские нефтяники. По последним данным Управления по энергетической информации США (EIA), добыча нефти в США выросла до 10,433 млн баррелей в сутки, что уже превышает уровень Саудовской Аравии, а к концу года, согласно большинству прогнозов, страна вполне может перешагнуть рубеж в 11 млн б/с.

Перевод сделки в долгосрочной формат возможен только при условии, что к ней присоединятся США, полагает гендиректор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

В противном случае это будет игрой в одни ворота: сокращать добычу будут одни страны, а получать выгоду от этого, не жертвуя ничем, да еще и угрожая экспансией на традиционные рынки сбыта, будут только американцы, подчеркивает он.

Перспективы ОПЕК+ зависят от оценки саудитами компромисса между уровнем цены на нефть, которая поддерживает добычу на сланцах, и выгодой для Эр-Рияда от сотрудничества с США в других сферах, считает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов

Если США убедительно просигнализируют о возможностях сосуществования без конфликта в сфере интересов Саудовской Аравии, которая защищает свою долю на нефтерынке, это увеличит шансы на продление ОПЕК+ при ценах около $70 за бочку Brent, рассуждает эксперт.

Дверь в одну сторону

В свою очередь, российская сторона неоднократно говорила о плавном выходе из ОПЕК+ после восстановления баланса на рынке. Глава Минэнерго Александр Новак предполагал, что ребалансировки можно достигнуть в третьем-четвертом квартале этого года. Международное энергетическое агентство (МЭА) в мартовском отчете отмечало, что на рынке может возникнуть дефицит нефти, причем уже во втором квартале, из-за падения добычи в Венесуэле и отсутствия роста добычи в целом в странах ОПЕК.

С одной стороны, рост нефтяных цен выгоден России как ведущему мировому экспортеру нефти, с другой — продление ОПЕК+ чревато переносом запуска новых проектов, что в будущем приведет к еще большему сокращению добычи нефти в стране.

В январе главный акционер и глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что не исключает сокращения инвестпрограммы компании при продлении ОПЕК+ до 2019 года. «Готовить потенциал, который не вовлекается в экономические процессы, неразумно», — сказал он.

В ноябре 2017 года первый вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон в ходе телефонной конференции заявил, что компания рассматривает возможность отложить запуск одного-двух проектов, включая Русское месторождение, в случае продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Эксперты ранее предполагали, что сложности могут возникнуть у «Газпром нефти» , которая активно инвестировала в свою добычу до начала действия сделки. Однако в конце декабря 2017 года глава компании Александр Дюков заверял, что откладывать запуск новых проектов компания пока не собирается.

Пока игроки на рынке не учитывают возможность пролонгации кооперации стран-экспортеров нефти после 2019 года, полагает старший аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич

Пролонгация сотрудничества позволит стабилизировать рынок за счет наличия у экспортеров инструмента тонкой настройки рынка, говорит Зварич. Это не только не позволит ценам упасть, но и сдержит их рост, что не даст возможности существенно увеличить добычу сланцевым производителям в США, уверен эксперт.

Если подобное произойдет, рынок может возобновить восходящую динамику и попытаться подняться в район $80 за баррель, считает он.