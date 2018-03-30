«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла

Эксперт оценил возможность примирения «Газпрома» и «Нафтогаза»

«Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа через Украину . Ранее он подал апелляцию на вердикт по поставкам газа. Параллельно, по инициативе российской стороны, начато расторжение действующих контрактов. Выплачивать Украине «стокгольмские» $2,56 млрд «Газпром» пока не собирается. В «Нафтогазе» готовят планы по взысканию долга, бодрятся, но с нетерпением ждут тепла.

«Газпром 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения», — сообщили в компании.

Ранее, 21 марта, «Газпром» обжаловал решение арбитража Стокгольма по поставкам российского газа на Украину. Ходатайство подано в тот же суд. В компании пояснили, апелляция подана «по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок».

«Газпром», согласно арбитражным решениям, остался должен «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд Компания считает это решение несправедливым, и полагает, что за ее счет пытаются решить проблемы украинской стороны.

Кроме того, газовый концерн начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения действующих контрактов на транзит и поставку газа. «Газпром» также отказался поставлять Украине газ (решение об этом тоже принято в Стокгольме), сославшись на то, что «Нафтогаз» пытался внести в допсоглашение неприемлемые условия.

Украинская компания на днях подчеркнула, что запасов газа у Украины достаточно. Но заявление вышло невеселым: «Запасов газа хватит (в ПХГ 7,8 млрд кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла».

Процедура расторжения контрактов на поставку и транзит газа, начатая в марте «Газпромом», займет продолжительное время, признал ранее глава российской компании Алексей Миллер

«Без сомнения, расторжение контрактов — это процедура не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора-два года», — говорил он в ходе недавней встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Александр Пахомов , управляющий партнер юридической компании «УК Бизнес и право», отмечает, что в соответствии с регламентом Стокгольмского арбитража, срок рассмотрения исковых заявлений составляет 6 месяцев с момента их подачи, но он может быть увеличен по решению суда.

«Нельзя исключать развития сценария, согласно которому свое решение о досрочном выходе «Газпрома» из договора будет вынесено уже после того, как сроки действия самого договора истекут, а это случится в конце 2019 года», — считает он.

Алексей Миллер считает «асимметричным» вердикт Стокгольмского арбитража. Это решение нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам — контракту на поставку газа на Украину и транзитному контракту.

«Мы, без сомнения, рассчитываем, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов сторон», — подчеркивал Миллер.

Несмотря на новый раунд судебных разбирательств, «Газпром» в своей финансовой отчетности будет вынужден отразить долг перед «Нафтогазом», признал зампред правления компании Андрей Круглов , передает «Интерфакс»

«В отчетности эти цифры будут отражены. Но это не значит, что не покажем прибыль, покажем меньшую прибыль», — сказал топ-менеджер. В «Нафтогазе» на это отреагировали с иронией.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — заявила украинская компания в твиттере.

Но платить российская сторона «Нафтогазу» не собирается. На сумму задолженности начисляется процент, а Украина разрабатывает план по взысканию долга. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что у страны есть четкий план по взысканию с «Газпрома» долга. Он пообещал сюрпризы российской стороне и действия на территории третьих стран.

Процедура взыскания может начаться уже в апреле, говорил коммерческий директор компании Юрий Витренко . Он подчеркнул, что дело может занять не один месяц, и компания хочет, чтобы «Газпром» заплатил добровольно. Первая встреча сторон уже состоялась, рассказал зампредправления «Газпрома» Александр Медведев

«Переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. Кроме того, «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту», — говорил Медведев.

Следующая встреча должна состояться в апреле. «Нафтогаз» сообщил, что во время переговоров «как ожидается, „Газпром“ прокомментирует предложения по пересмотру тарифа на транзит газа и использованию украинской газотранспортной системы для транзита газа в ЕС после окончания срока действия контракта в 2019 году». Также стало известно, что «Нафтогаз» отказался от предложений «Газпрома» по внесению изменений в контракты на поставку и транзит газа или их расторжению.