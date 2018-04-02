Кто сможет договориться с Россией о будущем украинской трубы?

28 февраля НАК «Нафтогаз Украины» сообщила о позитивном для себя решении арбитража по транзитному иску. В результате решения, «Нафтогаз» должен получить компенсацию в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. Речь идет о доплате за недопоставленный для транзита газ с 2009 по 2017 год включительно. Также Арбитраж обязал «Газпром» прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа ежегодно до 2019 года включительно.

Учитывая решение по контракту о купле-продаже газа от 22 декабря, согласно которому «Нафтогаз» обязан погасить задолженность за поставленный в 2013-14 гг. в размере 2,019 млрд долл., «Нафтогаз» в итоге может претендовать на выплату в размере 2,56 млрд долл.

Решение по транзитному иску вызвало жесткую реакцию со стороны «Газпрома». Глава компании Алексей Миллер 2 марта заявил о начале процедуры немедленного расторжения двух действующих контрактов с «Нафтогазом».

Решение арбитража также спровоцировало отказ «Газпрома» возобновить поставки газа в Украину с 1 марта. «Нафтогаз» сообщил о внесении предоплаты за поставку около 0,5 млрд куб. м. газа в марте, однако, в «Газпроме» отказали, сославшись на отсутствие дополнительного соглашения к контракту.

Отсутствие у «Нафтогаза» других контрактов для альтернативных поставок из Европы на фоне холодной погоды привело к настоящему газовому кризису внутри Украины. Правительство со 2 по 6 марта было вынуждено объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике и ввести ограничения потребления природного газа. Предприятиям были снижены поставки газа на 10%, ТЭС и ТЭЦ частично переведены на мазут. На протяжении в Украине нескольких дней не работали школы и детские садики.

Переплатив за европейские поставки более 30%, «Нафтогаз» теперь собирается требовать от «Газпрома» компенсации. Таким образом, несмотря на очевидную целесообразность возобновления импорта недорого газа из России , в Киеве не намерены снижать градус противостояния и договариваться.

Если в перспективе у «Нафтогаза» все-таки есть шансы получить двухмиллиардную компенсацию, то будущее украинской газовой трубы оказалось под вопросом. Реализуя курс на разрыв транзитных отношений с «Нафтогазом», «Газпром» недвусмысленно указывает Европе на необходимость выбора альтернативных украинскому маршрутов транспортировки газа через «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В итоге потенциальные инвесторы в украинскую ГТС, с которыми правительство, только начало переговоры, оказываются перед безрадостной перспективой загрузки украинской трубы после 2019 года. Именно после этой даты планируется ввод в эксплуатацию обходных газопроводов.

Тем временем, в украинских СМИ появилась информация о том, что вместо «Нафтогаза» по роль импортера топлива по приемлемой цене из ресурсов «Газпрома» может претендовать иная структура-посредник.

Реализуется ли данное предположение — покажет время. Однако эффективный посредник для возобновления переговоров с Москвой о возобновлении поставок был бы крайне полезен с учетом того обстоятельства, что «Нафтогазу» с «Газпромом» после скандала и угроз в ближайшее время договориться будет непросто.

Глава политической партии «За Життя» Вадим Рабинович видит украинского политика Виктора Медведчука в роли эффективного переговорщика, способного решить стратегически важный для Украины вопрос.

«Дорогие экономисты, если вы считаете, что Медведчук самый хороший переговорщик с Россией, задумайтесь сегодня не только о пленных. Задумайтесь о том, что в 2020 году наша труба, которая составляет одно из национальных богатств Украины, придет в абсолютную негодность и никому не будет нужна. Надо сегодня начинать аккуратно вести переговоры через того (Медведчука — ред.) по совместной эксплуатации или какому-то выходу по трубе. Иначе в 2020 году мы получим национальный металлолом и будем петь над ним гимн», — заявил Рабинович в эфире «112 Украина».

На первый взгляд, кандидатура В. Медведчука как переговорщика по газу выглядит неожиданно. Однако следует напомнить, что он обладает достаточным авторитетом для проведения подобных непростых переговоров на самом высоком уровне — на уровне президента РФ. Эффективность Медведчука, который последние несколько лет контролирует один из ключевых каналов коммуникации с Москвой, в очередной раз подтвердил состоявшийся обмен пленных на Донбассе в декабре 2017 года. «Наиболее эффективным переговорщиком» на последней пресс-конференции прямо назвал Медведчука и президент Петр Порошенко , которого относится к совсем другому идеологическому лагерю.

До настоящего момента ни руководство «Нафтогаза», ни правительства так и не приступили к переговорам по урегулированию вопросов поставок российского газа в Украину после 1-мартовского конфуза. А в поиске подобного компромисса крайне заинтересованы промышленные покупатели газа, для которых каждые 10-15 долларов разницы в цене в сравнении с реверсными поставкам часто означают саму возможность работать, как показал печальный пример простаивающего по 8-9 месяцев украинского химпрома в 2016-17 гг.