Итоги честного разговора: жилье подорожает в 2019 году

Хотя в этом году цены на новостройки, скорее всего, останутся на текущем уровне, уже в перспективе двух-трех лет стоимость жилья на первичном рынке будет расти. К такому консенсусу пришли участники круглого стола «Честный разговор: что происходит на рынке недвижимости», проведенного порталом «Вести. Недвижимость» в рамках выставки «Недвижимость от лидеров».

Любовь Цветкова. Главная причина скорого повышения цен — отказ от долевого строительства и переход к модели проектного финансирования. Законодательные новеллы в сфере строительства сделают рынок безопаснее для покупателя, но приведут к стоимости жилья, считает глава Ассоциации инвесторов Москвы

"Смысл долевого строительства для девелопера пропадает. Продавать на начальном этапе квартиры смысла не будет, поэтому продавать будут готовые квартиры по конечным ценам. Снижение участников рынка, появление посредника в лице банка приведет к росту цен", — резюмировала она.

По ее словам, еще одним следствием изменений станет консолидация в отрасли: застройщики станут крупнее, а мелкие игроки будут вынуждены уйти с рынка. Их долю займут крупные застройщики и строительные компании с хорошо отлаженными связями с банками и государством.

Усиление роли государства на рынке не только в качестве регулятора, но и в качестве рыночного игрока отметил руководитель комплекса продаж и маркетинга компании «Лидер Инвест» Алексей Болдин

"Еще я вижу один из трендов — выход государства как одного из основных игроков на рынок недвижимости уже в качестве продавцов, застройщиков и так далее. Такое по Москве мы уже наблюдаем и безусловно этот тренды будет усиливаться", — считает он.

В качестве примера он привел начатую столичными властями программу реновации, в рамках которой часть недвижимости, построенной для переселения москвичей из старых хрущевок, будет продана на рынке. По словам топ-менеджера, этот фактор также будет стимулировать рынок к консолидации.

Коммерческий директор компании Дмитрий Волков обратил внимание на то, что средняя стоимость квадратного метра уже постепенно растет.

"В каждом проекте у нас предусмотрен возможный рост цен примерно на 0,8 п.п. в месяц или суммарно около 10% в год. Стадия готовности растет, продукт становится ликвиднее, ключей меньше, поэтому люди готовы платить больше. Такой подход очевиден по всем застройщикам на первичном рынке и первый фактор роста цен", — заявил он.

К числу причин дальнейшего роста цен он отнес концепцию комплексной застройки, которую сейчас чаще всего используют девелоперы. После возведения первого корпуса и появления вокруг него объектов инфраструктуры, стоимость жилья во втором и следующем корпусах автоматически повышается на 5-10%, уточнил он.

По прогнозам коммерческого директора московского офиса группы «Эталон», цены на новое жилье в столице в ближайшие два года могут вырасти примерно на 20% в зависимости от района и класса.

По его словам, постепенно будет вымываться то предложение, которое вышло на рынок до ужесточения законодательства в следствие чего средняя цена предложения также будет расти.

"Это будет уже третья волна — цены повысятся на 15-20%, это будет 2019 год В целом рынок станет более надежным и консолидированным", — считает он.

Что касается ипотеки, то по мнению большинства спикеров, она по-прежнему будет являться одним из ключевых инструментов продаж. Сейчас средняя ставка составляет 10%, однако, если ЦБ продолжит политику по снижению ключевой ставки, то средняя стоимость кредитов на покупку жилья опустится до 8,5% к концу года, сделал прогноз директор департамента партнерских продаж банка ДельтаКредит Никита Зубарев.

"Мы ориентируемся на диапазон в 8,5-9% средняя по рынку по итогам года, в том случае если ЦБ дальше продолжит трагитировать инфляцию и ключевая ставка составит 6,5-7% по этому году и если не сработают внешние факторы ", — пояснил топ-менеджер.

При этом спикер отметил, что большая часть привлекаемых ипотечных кредитов идет на покупку жилья не на первичном, а на вторичном рынке.