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Эксперт: Белорусы с молочного рынка России не уйдут
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Эксперт: Белорусы с молочного рынка России не уйдут 

Национальная Служба Новостей 23 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Найти новые рынки для белорусской сельхозпродукции дал поручение президент Александр Лукашенко. Поводом для этого, как сообщает «Росбалт», стали новые ограничения на ввоз белорусского молока и молочных продуктов, введенные Россельхознадзором. По мнению белорусского лидера, в России белорусских поставщиков «наклоняют неизвестно за что».
Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов рассказал в эфире НСН, что Белоруссия последние несколько лет достаточно активно занимается диверсификацией рынка поставок.
«Они наращивают поставки в третьи страны. Это и страны Восточной Азии, как, например, Китай, страны Ближнего Востока, и более активная работа со странами СНГ. Исторически доля России в белорусском экспорте превышает 90%. Поэтому сейчас белорусы активно ищут альтернативные рынки. Особенно с учетом того, что, как они считают, к белорусской продукции относятся на российском рынке не совсем корректно. Хотя я с этим не согласен. Белорусская продукция в России пользуется традиционной популярностью. Более того, если мы посмотрим на статистику, поставки белорусской продукции в Российскую Федерацию растут. Белорусские производители как играли значительную роль на российском рынке, так и будут играть», — сказал он.
Ни российские, ни белорусские производители не заинтересованы в турбулентностях на рынке, считает собеседник НСН. С этим может быть связана обеспокоенность Лукашенко, который обвинил Россельхознадзор в том, что за откаты в Россию поставляется сухое молоко из Новой Зеландии, в то время как белорусские предприятия попадают под ограничения ведомства.
«Здесь нужно понимать, что нам нужно договариваться, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Практика проверки предприятий, которые экспортируют продукцию в Российскую Федерацию, это абсолютно нормальная практика. Россельхознадзор проверяет как предприятия Белоруссии, так и Океании, Новой Зеландии, Аргентины, Уругвая. Так как Белоруссия поставляет подавляющую долю молочной продукции в объеме импорта, поэтому к белорусам чисто математически, наверное, чаще возникают вопросы. Россельхознадзор выписывает какие-то предписания, белорусские предприятия предписания выполняют, нарушения устраняют. В результате они возвращаются на российский рынок. Это абсолютно нормальная системная работа. Сейчас доля Белоруссии в импорте молочной продукции превышает 80%. О чем мы можем говорить? Белорусы как были, так и остаются», — заключил Белов.
Напомним, Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции «Щучинского маслосырзавода». Ранее ведомство также неоднократно вводило санкции против белорусских производителей молока и молочной продукции.
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