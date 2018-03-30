Эксперт: Белорусы с молочного рынка России не уйдут

Найти новые рынки для белорусской сельхозпродукции дал поручение президент Александр Лукашенко . Поводом для этого, как сообщает «Росбалт», стали новые ограничения на ввоз белорусского молока и молочных продуктов, введенные Россельхознадзором . По мнению белорусского лидера, в России белорусских поставщиков «наклоняют неизвестно за что».

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов рассказал в эфире НСН, что Белоруссия последние несколько лет достаточно активно занимается диверсификацией рынка поставок.

«Они наращивают поставки в третьи страны. Это и страны Восточной Азии, как, например, Китай , страны Ближнего Востока, и более активная работа со странами СНГ. Исторически доля России в белорусском экспорте превышает 90%. Поэтому сейчас белорусы активно ищут альтернативные рынки. Особенно с учетом того, что, как они считают, к белорусской продукции относятся на российском рынке не совсем корректно. Хотя я с этим не согласен. Белорусская продукция в России пользуется традиционной популярностью. Более того, если мы посмотрим на статистику, поставки белорусской продукции в Российскую Федерацию растут. Белорусские производители как играли значительную роль на российском рынке, так и будут играть», — сказал он.

Ни российские, ни белорусские производители не заинтересованы в турбулентностях на рынке, считает собеседник НСН. С этим может быть связана обеспокоенность Лукашенко, который обвинил Россельхознадзор в том, что за откаты в Россию поставляется сухое молоко из Новой Зеландии , в то время как белорусские предприятия попадают под ограничения ведомства.

«Здесь нужно понимать, что нам нужно договариваться, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Практика проверки предприятий, которые экспортируют продукцию в Российскую Федерацию, это абсолютно нормальная практика. Россельхознадзор проверяет как предприятия Белоруссии, так и Океании, Новой Зеландии, Аргентины Уругвая . Так как Белоруссия поставляет подавляющую долю молочной продукции в объеме импорта, поэтому к белорусам чисто математически, наверное, чаще возникают вопросы. Россельхознадзор выписывает какие-то предписания, белорусские предприятия предписания выполняют, нарушения устраняют. В результате они возвращаются на российский рынок. Это абсолютно нормальная системная работа. Сейчас доля Белоруссии в импорте молочной продукции превышает 80%. О чем мы можем говорить? Белорусы как были, так и остаются», — заключил Белов.

Напомним, Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции «Щучинского маслосырзавода». Ранее ведомство также неоднократно вводило санкции против белорусских производителей молока и молочной продукции.