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Дмитрий Волков, «Самолет»: На рынке Москвы нет затоваренности
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Дмитрий Волков, «Самолет»: На рынке Москвы нет затоваренности 

Вести.Ru 48 минут назад
Группа «Самолет» закладывает в этом году плановое повышение цен на свои объекты примерно на 0,8% в месяц. Об этом на круглом столе портала «Вести. Недвижимость» заявил коммерческий директор компании Дмитрий Волков.
"В каждом проекте у нас заложен рост цен примерно на 0,8 п.п. в месяц или примерно 10% в год. Стадия готовности растет, продукт становится ликвиднее, ключей меньше, поэтому люди готовы платить больше. Такой подход очевиден по всем застройщикам на первичном рынке и первый фактор роста цен", — заявил он.
По словам топ-менеджера, есть сразу четыре фактора, которые будут стимулировать рост цен на недвижимость на первичном рынке. Помимо общего повышения стадии готовности, второй фактор, способствующий росту цен — на стандарт— и комфорт-класс в Московской области и Новой Москве— развитие районов, где происходит застройка. Как только первый корпус сдан, стоимость жилья в будущих новых корпусах будет дороже на 2-10%, предупредил представитель ГК «Самолет».
Третий фактор стимулирующий рост цен — вклад города в развитие новых районов. Во многих районах Новой Москвы уже есть метро, скоро оно появится в Люберцах. Как только метро появляется в пешей доступности, сразу повышается цена в проекте.
В-четвертых, эволюционирует продукт, улучшаются входные группы, навигация. Да, это влияет на стоимость жилья, но привлекательность продукта сразу же становится другой, резюмировал Дмитрий Волков.
Топ-менеджер также отметил, что не считает первичный рынок недвижимости затоваренным: «Если есть избыток, цена идет вниз. Но это ярко заметно только на вторичном рынке».
Локальное перенасыщение может быть в отдельных районах области. Рынок Москвы еще может поглотить значительное количество новых проектов, допустил он.
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