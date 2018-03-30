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Бюджет Федерации регби России на 2018 год составляет 425 миллиона рублей
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Бюджет Федерации регби России на 2018 год составляет 425 миллиона рублей 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Председатель высшего совета Федерации регби России, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что совет ФРР сегодня утвердит бюджет на 2018 год. Бюджет составит составит 425 миллионов рублей.
— Мы утвердим сегодня бюджет на 2018 год, — приводит «Р-Спорт» слова Артемьева. — По доходам и расходам примерно в 425 миллионов рублей. Здесь все источники — и гранты, и финансирование государства, и средства, привлеченные от спонсоров, и благотворительности. Это хорошая сумма, которая позволяет нам содержать инфраструктуру, развивать наши базы и наконец создать место дислокации сборной, где ей будет хорошо и комфортно.
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