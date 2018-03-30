Бюджет Федерации регби России на 2018 год составляет 425 миллиона рублей

— Мы утвердим сегодня бюджет на 2018 год, — приводит «Р-Спорт» слова Артемьева. — По доходам и расходам примерно в 425 миллионов рублей. Здесь все источники — и гранты, и финансирование государства, и средства, привлеченные от спонсоров, и благотворительности. Это хорошая сумма, которая позволяет нам содержать инфраструктуру, развивать наши базы и наконец создать место дислокации сборной, где ей будет хорошо и комфортно.