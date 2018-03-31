МВФ: Украина должна позволить «рыночные» цены на газ 

Фото: Mykhail Palinchak/EPA Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Международный валютный фонд призвал Украину пересмотреть цены на газ для украинцев и прекратить их субсидирование.
С данным обращением к украинским властям выступил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман. Частичное содержание письменного обращения МВФ к Украине по данному вопросу было опубликовано рядом СМИ, в частности РИА Новости, а также агентством Reuters.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Мы считаем, что это важно — позволить, чтобы цены на газ определялись рынком, с учетом тех реформ, которые были проведены в 2016 г.» [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Люнгман также заявил о том, что Украина должна прекратить «скрытые и регрессивные субсидии» при установлении цен на газ для потребителей.
Постоянный представитель МВФ на Украине не стал заявлять о том, как действия украинских властей отразятся на перспективах выдачи следующего кредитного транша Киеву. Однако ранее в МВФ заявляли о том, что изменение цен на газ является одним из ключевых требований в плане выделения новых кредитов Украине.