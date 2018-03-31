МВФ: Украина должна позволить «рыночные» цены на газ

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Мы считаем, что это важно — позволить, чтобы цены на газ определялись рынком, с учетом тех реформ, которые были проведены в 2016 г.» [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Люнгман также заявил о том, что Украина должна прекратить «скрытые и регрессивные субсидии» при установлении цен на газ для потребителей.

Постоянный представитель МВФ на Украине не стал заявлять о том, как действия украинских властей отразятся на перспективах выдачи следующего кредитного транша Киеву. Однако ранее в МВФ заявляли о том, что изменение цен на газ является одним из ключевых требований в плане выделения новых кредитов Украине.