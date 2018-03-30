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ФАС снизит количество проверок
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ФАС снизит количество проверок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерена уменьшить количество проверок компаний со средними рисками нарушения антимонопольного законодательства и вовсе не проводить плановых проверок компаний, для которых определена низкая степень риска, сообщает пресс-служба ФАС со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Андрея Цариковского.
"Мы должны снизить общее количество проверок, не теряя при этом в их качестве. План проверок на 2018 год составлен ФАС России уже с учетом критериев риска, установленных правительством РФ. Например, к наивысшей категории риска нарушения антимонопольного законодательства — средней — отнесены торговые сети с выручкой свыше 400 миллионов рублей и естественные монополии с выручкой более 10 миллиардов рублей. Остальные компании имеют умеренную и низкую степень риска. В отношении последних плановые проверки вообще проводиться не будут", — сказал он.
Риск-ориентированный подход при реализации антимонопольного контроля стал одним из вопросов заседания экспертного совета при ФАС в сфере строительных материалов и целлюлозно-бумажной промышленности.
В ходе заседания Цариковский также отметил, что "ФАС России давно переориентировалась на профилактику нарушений, еще с внедрением института предупреждений и предостережений в рамках "четвертого антимонопольного пакета".
Кроме того, в рамках экспертного совета его участники обсудили национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы, а также вопросы развития конкуренции на рынке цемента, в том числе проблему его сертификации и высокой степени профицита мощностей.
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