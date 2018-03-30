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Политолог назвал причины роста экономики Крыма
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Политолог назвал причины роста экономики Крыма 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Высокие темпы роста экономики Крыма и реальных доходов жителей полуострова обусловлены «низким стартом», связанным с украинским периодом крымской истории, заявил «Экономике сегодня» политолог Владимир Джаралла.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что по доходам бюджета республика вышла на показатели, почти в два раза превышающие статистику украинского периода. По его словам, общий рост экономики составил 10%.
Джаралла считает, что экономический рост в Крыму связан с так называемым «низким стартом». С одной стороны, республика — это самый молодой регион России, с другой — полуостров находился в сложной экономической ситуации в период своей украинской истории. Эксперт пояснил, что ситуация складывалась так, что доходы граждан и регионов на Украине были и остаются ниже российских.
«После начала интеграции социально-экономическое положение крымчан стало меняться в лучшую сторону, поэтому мы говорим не о том, что Крым становится богаче других российских регионов, а о том, что он был беднее других, и сейчас активно двигается к более высокому уровню доходов», — сказал политолог.
По словам эксперта, пока основным драйвером роста экономики Крыма остаются средства госбюджета. Тем не менее для продолжения экономического роста необходимо привлекать частные инвестиции и развивать предпринимательство, так как у бюджетных доходов есть ограничения по росту.
«Чтобы сохранять высокий уровень экономического роста, Крыму необходимо вернуться к частному бизнесу и создать привлекательные условия для предпринимательской деятельности», — сказал эксперт.
В заключении Джаралла отметил, что сегодня региону будет сложно обойтись без развития экспорта за пределы субъекта и привлечения инвестиций.
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