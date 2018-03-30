Ставки в Европе и США помогают евро

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика» Евро остается крепким благодаря ожиданиям по будущему изменению разницы ставок в Европе и США , отмечает Евгений Локтюхов , руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка

Евгений Локтюхов, руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка

Последние два месяца европейская валюта смотрится весьма крепкой, удерживаясь в диапазоне 1,22-1,25 в паре с долларом, — районе максимумов за более чем 3 года.

Эти уровни выглядят, на первый взгляд, высоковато, — евро с середины прошлого года заметно расходится как с динамикой спрэдов в ставках на денежном и долговом рынках еврозоны и США, выступавших ранее привычным ориентиром, так и отклоняется от разницы в инфляциях в этих регионах.

Тут стоит обратить внимание на несколько важных моментов, свойственных настоящему моменту.

Во-первых, экономический рост еврозоны, в силу сложностей ее функционирования и выведения из кризисного состояния ряда стран, только с 2017 года прекратил быть анемичным и стал соответствовать темпам роста американской экономики.

Со зримым улучшением ряда ключевых экономических параметров, в первую очередь, кредитования и занятости. Улучшение ситуации в экономике еврозоны способствует притоку капитала в европейские активы.

Во-вторых, ЕЦБ вынужден был прибегнуть для нормализации ситуации в экономике к объемным программам стимулирования кредитования, включающим в себя не только выкуп активов, но и переход к политике отрицательных ставок.

Напомним, что депозитная ставка регулятора находится на отрицательном уровне с лета 2014 года, и в настоящий момент составляет минус 0,4%!

До осени этого года Европейский Центробанк продолжает вести выкуп активов, поддерживая доходность «коротких» и «средних» гособлигаций ведущих стран региона на отрицательных уровнях.

Вопрос нормализации ставок ЕЦБ отложил на более позднее время благодаря низким темпам инфляции.

В то же время «зрелость» фазы экономического роста в США и повышение инфляционных рисков заставляют Федрезерв , напротив, идти по пути нормализации денежно-кредитной политики.

В частности, американский Центробанк уже отказался не только от программы QE, но от поддержания имеющегося портфеля активов. Еще раз стоит обратить внимание, — ФРС начинает ужесточать свою политику, пусть и плавно, но на завершающей стадии экономического цикла, который, кстати, сопровождается весьма слабым повышением инфляционного фона.

Поэтому ставку ФРС повышает весьма осторожно. Таким образом, рынки вынуждены как оценивать перспективы будущего ужесточения политики ЕЦБ, так и принимать во внимание, что ужесточение политики Федрезерва будет ограниченным.

Что и поддерживает евро, обеспечивая схожесть динамики долгосрочных ожиданий по изменению ставок в еврозоне и США и европейской валюты.