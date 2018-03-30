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Лукашенко хочет встретиться с Путиным
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Лукашенко хочет обсудить с Путиным проблемы с поставками из Белоруссии 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным после его инаугурации, чтобы обсудить проблемы с поставками белорусской продукции в РФ, а пока советует искать альтернативные рынки.
"Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом (России — ред.) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
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Кроме того, он заявил, что в Россию завезли сухое молоко из Новой Зеландии.
"Они завезли, кто-то откаты получил за это сухое молоко из Новой Зеландии. Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты", — заявил Лукашенко.
По его словам, в Белоруссии "должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян".
"Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Белоруссии. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", — добавил белорусский лидер.
Россельхознадзор ранее неоднократно вводил ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Кроме того, российское ведомство заявляет, что с территории Белоруссии в РФ продолжает поступать продукция, которая в России попадает под ответные санкционные меры.
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