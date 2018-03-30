СП: действующего финансирования жилстроя не хватает

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика». Ввод жилья в РФ планируется увеличить до 120 млн кв. м, сообщается в презентации планов Минстроя на 2018 г. Но действующего финансирования жилстроя не хватает. Этот показатель необходимо увеличить до 150-160 млн кв. м к 2024 г. для выполнения послания президента к Федеральному собранию, полагают в Счетной палате . Для достижения этой цели необходимы новые схемы финансироания помимо ипотеки, жилищной господдержки. "Нужно рассмотреть новые формы финансирования, так как бюджетных средств на такие объемы не хватит", — заявил сегодня аудитор Счетной палаты Юрий Росляк на заседании коллегии Минстроя. Объем ввода жилья по итогам 2017 г. снизился на 1,3% до 79,2 млн кв. метров.

Объем ввода жилья в России: 2017 и 2024 гг.

При этом за 2017 г. рынок ипотеки увеличился на 37%, до 2 трлн руб., показав рекордный объем выдач за всю историю своего развития в России. Рост кредитования был простимулирован значительным снижением процентных ставок по ипотеке, что способствовало не только первичным выдачам, но и рефинансированию ранее выданных ссуд. Уменьшение стоимости ипотеки и сохранение стабильных цен на недвижимость побудили население брать большие по сумме ссуды, чем в 2016 г., — средний размер кредита в прошлом году увеличился на 8%. Темп прироста выдач в большинстве регионов превысил 30%, при этом отмечено снижение дифференциации регионов по размеру процентных ставокВ 2018 г. темпы прироста выдач ипотечных кредитов замедлятся. Ставки при этом продолжат снижаться, но более медленно, чем в 2017 г., прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА».

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