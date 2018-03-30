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На Украине подсчитали убытки от «Северного потока-2»
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На Украине подсчитали убытки от «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / APN Photo/Frank Hormann
Экономические потери Украины от запуска проекта "Северный поток — 2" могут составить около трех миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на коммерческого директора компании "Нафтогаз" Юрия Витренко.
"Речь идет о даже больших деньгах, а это примерно три миллиарда долларов и соответственно три процента ВВП… Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде все экономические интересы, — сказал Витренко. — Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит (газа в Евросоюз. — Прим. ред.)".
Также он отметил, что Украина сейчас работает над тем, чтобы сохранить транзит газа и предпринять определенные шаги, которые снизили бы "риск строительства "Северного потока — 2". По словам Витренко, в стране ожидают решения Евросоюза, которое могло бы повлиять на создание российской газотранспортной системы.
Ранее в компании "Нафтогаз" назвали решение Германии о выдаче разрешения на строительство "Северного потока — 2" неприятным, но прогнозируемым.
Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".
Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в других четырех странах — России, Швеции, Дании и Финляндии.
Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского газа. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это проект политический. По данным СМИ, обращение также подписали Киев и Кишинев.
Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.
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