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Весной бензин может снова подорожать
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Россия вышлет украинских дипломатов

Весной бензин может снова подорожать 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Нефтетрейдеры ожидают к лету ощутимое подорожание бензина из-за высоких оптовых цен на топливо и низкую прибыльность заправочного бизнеса. Еще одной причиной называют политические факторы.
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