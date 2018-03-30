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«Газпром» определил угрозу экономической безопасности РФ
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Россия вышлет украинских дипломатов

«Газпром» определил угрозу экономической безопасности РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В «Газпроме» считают, что развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) в России приведет к снижению доходов бюджета страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, компания направила в профильные ведомства предложения, в которых призвала к поэтапному развитию отрасли СПГ.
По мнению «Газпрома», поставки газа через магистральные газопроводы будут более эффективны для бюджета, так как СПГ освобожден от экспортных пошлин и получает налоговые льготы на новые проекты.
Условия для реализации новых СПГ-проектов в компании назвали беспрецедентно благоприятными. В «Газпроме» отметили, что из-за этого СПГ может вытеснить трубопроводный газ в сфере экспорта, и доходы бюджета снизятся.
В «Газпроме» напомнили, что оборудование для СПГ-проектов часто является импортным, а трубы и компрессоры для газопроводов почти в полном объеме производятся в России.
В компании подчеркнули, что трубопроводный газ России сейчас и в будущем будет основным источником энергоснабжения Европы и поступлений в бюджет РФ. По данным «Интерфакса», газовая отрасль приносит России около 12 процентов экспортной выручки.
Ранее президент России Владимир Путин поручил чиновникам и компаниям определить угрозы энергетической безопасности России, связанные с развитием производства СПГ. В «Газпроме» считают, что в Доктрине энергетической безопасности до 2035 года и других документах нужно зафиксировать возможные риски от развития отрасли СПГ в стране и найти способы их минимизировать.
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