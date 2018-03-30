Индекс VIX подскочил на 81% в I квартале 

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Двухлетний период спокойствия на мировых фондовых рынках завершился всплеском волатильности. Акции испытали первую коррекцию с начала 2016 г., а волатильность за последние три месяца повысилась почти вдвое с исторически низких уровней, пишет Bloomberg.
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Индекс S&P 500 рос или снижался не менее чем на 1% 23 раза в этом квартале. В течение большей части 2016 и 2017 гг. столь резких колебаний индикатор не испытывал месяцами. Поскольку Белый дом стремится изменить сложившуюся торговую иерархию, а Федеральная резервная система (ФРС) повышает процентные ставки, Уолл-стрит следует привыкать к колебаниям на рынках.
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"Медведи" уже захватили мировые рынки активов? Начало торговой войны с КНР обвалило рынок акций США Ошибка главы ФРС: о чем забыл Джером Пауэлл? Индекс Cboe Volatility подскочил на 81% в этом квартале. В январе S&P 500 продемонстрировал наибольший рост за 22 месяца, поскольку оптимизм по поводу налоговой реформы в США спровоцировал рекордный приток в американские акции. Однако в начале февраля признаки усиления инфляционного давления спровоцировали потрясения на рынках. В результате произошла 10%-я коррекция. Март не принес спокойствия для инвесторов. Их беспокоили кадровые перестановки в Белом доме, риски «торговой войны» с Китаем и падение акций технологических гигантов на опасениях по поводу ужесточения контроля со стороны регуляторов. К концу квартала S&P 500 потерял 1,2%. На длительное время источником волатильности, вероятно, останутся опасения по поводу повышения ставок ФРС. Как сообщали «Вести. Экономика», на прошлой неделе Федрезерв, как и ожидалось, повысил ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1,5-1,75% годовых. Центробанк США по-прежнему ожидает, что процентная ставка будет повышена еще два раза в 2018 г. Заявление регулятора оказалось менее «ястребиным», чем ожидалось. Некоторые инвесторы полагали, что ФРС спрогнозирует еще три повышения ставки в этом году. Некоторую уверенность трейдерам, вероятно, придадут финансовые результаты компаний. Сезон отчетности начнется в апреле. Инвесторы смогут оценить эффект от снижения налогов в США. Ожидается, что прибыли компаний, акции которых входят в S&P 500, увеличатся на 17%.