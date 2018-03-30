Как остановить «бегство мозгов» из России

Число эмигрировавших высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тыс. в 2013 году до 44 тыс. в 2016-м, рассказали в РАН

Южной Корее и Число людей, непосредственно занимающихся научными разработками в России , ежегодно сокращается за счет утечки мозгов на 1,3%. Эмигрировавшие от российского бардака, коррупции и безнадежности, что это когда-то закончится, ученые пополняют ряды сотрудников институтов в ЕС США , где число ученых выросло на 2−3%, а в Бразилии Китае — на 7−10%.

В феврале вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал «утечку мозгов» самым слабым местом страны. А в декабре прошлого года Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что первоочередная задача для властей — создание условий для комфортного развития и реализации человеческого потенциала.

"Если XX век — это век зданий, сооружений, фабрик, заводов и машин, то XXI век — это век талантов, людей, уникальных идей", — М. Орешкин

Ситуация с утечкой мозгов из России могла была бы быть еще хуже, поэтому не надо думать, что правительство совсем уж ничего не делает, чтобы ее сдержать, полагает профессор инновационного кластера «Сколково» и руководитель проекта «Форсайт-компетенции» Павел Лукша

«Из России могло бы, условно говоря, вдвое больше ученых уезжать, если бы году в 2012 власти страны не дали понять, что модернизация экономики является одним из приоритетов развития. К сожалению, с тех пор научное сообщество так и не получает новых сигналов о том, что это не было каким-то одномоментным всплеском. Крепнет ощущение, что руководство страны не может сделать стратегический выбор между тем, как Россия должна развиваться концептуально: по пути инновационной экономики или по привычной энергоресурсной схеме», — сказал он «Ридусу».

Ножницами по мозгам

Любая страна, не только Россия, всегда стоит перед трудным выбором: решать ли ей сиюминутные, неотложные, горящие проблемы или инвестировать в светлое будущее.

Это знает любой геймер, игравший когда-либо в знаменитую Civilization Сида Мейера или любые подобные стратегии: слишком много средств будешь тратить на науку — враги захватят немедленно. Будешь на науку тратить мало — захватят тоже, но позднее, когда у врагов уже будут танки, а твоя научно отсталая цивилизация будет по-старинке воевать в пешем строю ратников.

Вполне логично, что скорость утечки мозгов из России находится в обратной пропорции с инвестициями государства в образование. Но эти «ножницы» означают, что научный потенциал страны будет продолжать падать не только за счет механического оттока самого продвинутого слоя ее населения, но и потому, что на смену уехавшим будет приходить все меньшее число молодых ученых.

С 2011 по 2017 годы расходы федерального бюджета на образование снизились с 3,7 до 3,5% ВВП. Затраты же на оборону за тот же период выросли с 2,5 до 3,1%.

В российских НИИ в основном остаются те сотрудники, кому просто некуда деться — например, в силу возраста. Средний возраст исследователя здесь превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста, жалуются в РАН.

С одной стороны, руководство страны время от времени показывает научному сообществу «морковку» в виде грантов, поддержки стартапов, инновационных идей и проектов — всего того, что можно назвать «экономикой знаний».

С другой, правительство демонстрирует старую логику административного управления экономикой, в которой любая инициатива — в том числе, разумеется, творческая и научная — наказуема.

Ближе к антителу

Это не означает, что в административно-командно-ручной системе ученые совсем не нужны, обращает внимание Лукша. Но тогда сама эта система должна давать ученым задачи и оплачивать «по потребностям» их достижение из бюджета, как это, кстати, было в СССР. И чего мы не наблюдаем в современной России.

Советские ученые работали в тепличных условиях по двум причинам, ни одной из которых нет у ученых российских. Первая — львиную долю их поисков оплачивал военно-промышленный комплекс. Вторая — советское научное сообщество существовало в условиях почти полной изоляции от мирового сообщества, и уехать работать за границу они в массе своей просто не могли.

Трансфер технологий между двумя мировыми лагерями был крайне ограничен, поэтому советской науке волей-неволей приходилось развивать технологии, уже имевшиеся на Западе — это привело к тому, что за исключением военной науки, все прочие ее направления в СССР отстали от западных аналогов на десятилетия.

«В современном мире науку движут вперед ведь в основном не поощрения правительств, а частные бизнесы, которым ту или иную научную и технологическую задачу надо решить, чтобы не проиграть конкуренцию. А для этого такие бизнесы в стране должны быть, и инвесторы, бизнес-ангелы должны быть уверены, что их вложения — а это всегда длинные деньги — завтра не экспроприируют», — говорит профессор.

В России такое не происходит потому, что «командные высоты» ее экономики почти целиком монополизированы госкомпаниями. А такие компании не ощущают, что им кто-то дышит в затылок. Образно говоря, Роскосмос не опасается, что его отправит в нокаут какой-то российский Илон Маск

«Россия отстает в технологическом развитии не из-за того, что ею руководят косные ретрограды. Сама структура экономики России такова, что она отторгает инновации, как антитела в организме отторгают инородные образования», — считает Лукша.

Там, за горизонтом

В рамках проекта «Форсайт-компетенций» его создатели выделили три временных горизонта, в течение которых эту консервирующую отсталость структуру экономики можно переформатировать: на три года, на 10 лет и на перспективу за пределами десятилетия.

Поскольку проект был запущен в 2012 году, первый горизонт уже пройден, говорит создатель «Форсайт-компетенций». По достижению первого горизонта там составили «Атлас профессий» в качестве своего рода методического пособия для decision-maker'ов в системе образования.

«Основная идея нашей работы: для конкурентоспособной экономики не так важно, готовит она специалистов в области нейроинженерии, автомобилестроения или сельского хозяйства. Критически важно, чтобы она готовила людей проактивных, адаптивных, умеющих думать, а не слепо повторять спущенные сверху установки», — объясняет он.

Осенью прошлого года сразу три компании — Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures — опубликовали прогноз, согласно которому к 2025 году нехватка таких кадров в России может достигнуть 10 миллионов человек.

Причины — в перекосе рынка труда в сторону неквалифицированной рабочей силы и в системе образования, которая учит всему понемногу и ничему конкретно, считают эксперты этих компаний.

Взрывное развитие науки и техники в мире приводит в России к парадоксальной ситуации: соискатели не могут найти работу, а работодатели не могут найти квалифицированных сотрудников. Потому что последним просто неоткуда взяться: в школах и институтах не обучают таким профессиям, которые появляются словно из ниоткуда.

Сигналы из будущего

В этой связи «Форсайт-компетенции» подготовили доклад «Source Skills Russia — Навыки будущего», в котором указывалось, что точно так же, как руководство страны в целом не может определиться, по какой модели развиваться ее экономике, руководство системы образования не может определиться, чему учить детей и студентов.

«Это опять же не потому, что в Минобрнауки сидят сплошь замшелые консерваторы. Просто они не получат сигнал, каких специалистов им готовить на перспективу: востребованных в инновационной экономике знаний или тех, кто будет поддерживать существующую модель административной экономики», — говорит Лукша.

Так, для административной модели экономики надо готовить школьников по схеме, которая делает упор на зазубривание фактов и исполнительность («Знать, в каком году Лермонтов написал «Парус», важнее, чем объяснить, что он имел ввиду» — приводит пример Лукша). Для экономики знаний же будут нужны люди, которые в своей профессиональной сфере готовы доказывать свою точку зрения перед кем угодно, будь то нобелевский лауреат или сам президент РФ.

Но чтобы точку зрения доказывать, ее надо прежде всего иметь!