В Совете Федерации обсудили законодательное обеспечение программы цифрового развития

По словам парламентария, Россия должна стать лидером в разработке и продвижении современных цифровых технологий во всех сферах.

Эта мысль красной канвой прошла в послании Президента РФ 1 марта 2018 года. «И все, кто знаком с посланием лидера нашей страны, были впечатлены фразой очень важной о том, что технологическое отставание, зависимость означает снижение безопасности и экономическое отставание государства, а в конечном счете — потерю суверенитета», — сказал Александр Башкин.

Он также добавил, что для перехода на цифровую экономику сенаторы планируют внести более 50 изменений в Гражданский и Налоговый кодексы, а также в законы о банках и о связи.