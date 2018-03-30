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В Совете Федерации обсудили законодательное обеспечение программы цифрового развития
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В Совете Федерации обсудили законодательное обеспечение программы цифрового развития 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Драйвером развития российских регионов должна стать цифровая экономика, заявил сенатор Александр Башкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации, пишет ВМЕСТЕ-РФ.
По словам парламентария, Россия должна стать лидером в разработке и продвижении современных цифровых технологий во всех сферах.
Эта мысль красной канвой прошла в послании Президента РФ 1 марта 2018 года. «И все, кто знаком с посланием лидера нашей страны, были впечатлены фразой очень важной о том, что технологическое отставание, зависимость означает снижение безопасности и экономическое отставание государства, а в конечном счете — потерю суверенитета», — сказал Александр Башкин.
Он также добавил, что для перехода на цифровую экономику сенаторы планируют внести более 50 изменений в Гражданский и Налоговый кодексы, а также в законы о банках и о связи.
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