20 лучших стран для инвестиций в 2018 году

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Для того чтобы определить, насколько эффективны те или иные инвестиции, необходимо учесть целый ряд факторов. Всемирный банк выделил четыре главных фактора, которые определяют, стоило ли инвестировать в ту или иную страну. Это население страны, окружающая среда, отношения и строй, что стимулирует личные и корпоративные инвестиции с учетом природных ресурсов, рынков, технологий и брендов в той или иной стране. На основе этого Всемирный банк составил список стран, в которые будет выгоднее всего инвестировать в 2018 г. Ниже мы расскажем об этих странах. 20. Чили

Население: 17,9 млнВВП: $247 млрдРост ВВП: 1,6%Главной отраслью промышленности страны является горнодобывающая (медь и другие металлы). Чили — крупнейший в мире экспортер меди, которую добывает и выплавляет национальное предприятие CODELCO. Среди других отраслей промышленности — металлургическая, деревообрабатывающая, пищевая, текстильная. 19. Франция

Население: 66,9 млнВВП: $2,5 трлнРост ВВП: 1,2%Франция — высокоразвитая индустриально-аграрная страна, занимает одно из ведущих мест в мире по объему промышленного производства. 18. Бразилия

Население: 207,7 млнВВП: $1,8 трлнРост ВВП: -3,6%Благодаря высокому уровню развития сельского хозяйства, добывающей и производственной промышленности и сектора услуг, а также большому числу трудоспособного населения, по уровню ВВП Бразилия значительно обгоняет любую другую страну Латинской Америки, являясь основной экономикой в Меркосур. Сейчас страна расширяет свое присутствие на мировых рынках. 17. Великобритания

Население: 65,6 млнВВП: $2,6 трлнРост ВВП: 1,8%Британская сфера услуг — основной сектор экономики страны, составляющий примерно 75% ВВП. Лондон — один из трех «центров управления» мировой экономикой, крупнейший финансовый центр наравне с Нью-Йорком, обладающий самым большим городским ВВП в Европе. Эдинбург также является крупным европейским финансовым центром 16. Нидерланды

Население: 17.0 млнВВП: $770.8 млрдРост ВВП: 2.2%Нидерланды — высокоразвитая в экономическом плане страна. На сферу услуг припадает 73% ВВП, промышленность и строительство — 24,5%, сельское хозяйство и рыболовство — 2,5%. Среди важнейших секторов оказания услуг преобладают: транспорт и связь, кредитно-финансовая система, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), образование, международный туризм, комплекс деловых услуг 15. Ирландия

Население: 4.8 млнВВП: $294.1 млрдРост ВВП: 5.1%Экономическая система Республики Ирландия представляет собой современную, относительно небольшую, зависимую от торговли экономику. 14. Турция

Население: 79.5 млнВВП: $857.7 млрдРост ВВП: 3.2%Доля промышленности в экономике страны составляет около 28%, сельского хозяйства — 15%, строительства — 6%, сферы услуг — 51%. В общем объёме промышленного производства наибольший вес имеет обрабатывающая промышленность (84%, включая строительство). Развиты текстильная, кожевенная, пищевая, химическая, фармацевтическая отрасли, энергетика, металлургия, судостроение, автомобилестроение и производство электробытовых товаров. Динамично развивающейся отраслью является туризм. 13. Уругвай

Население: 3.4 млнВВП: $52.4 млрдРост ВВП: 1.5%Уругвай — одна из наиболее экономически развитых стран Латинской Америки. Экономика Уругвая ориентирована на экспорт продукции животноводства, в меньшей степени — сельского хозяйства и рыболовства. При этом в сельском хозяйстве занято 9% работающих, в промышленности 15%, в сфере обслуживания 76%. В последнее время важное значение в экономике заняли туризм и банковское дело. 12. Финляндия

Население: 5.5 млнВВП: $236.8 млрдРост ВВП: 1.9%Финляндия относится к числу малых высокоразвитых индустриальных стран. Финская школьная система является самой экономически эффективной среди промышленно развитых стран 11. Чехия

Население: 10.6 млнВВП: $192.9 млрдРост ВВП: 2.6%Чехия — индустриальная страна. Основные отрасли — топливно-энергетическая, металлургия, машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая. 10. Оман

Население: 4.4 млнВВП: $66.3 млрдРост ВВП: —%Экономика Омана базируется на экспорте нефти. Ввиду уменьшения запасов нефти, власти Омана планируют диверсифицировать экономику — развивать добычу газа, металлургическую промышленность и туристический бизнес. 9. Индия

Население: 1.3 млрдВВП: $2.3 трлнРост ВВП: 7.1%Индия является потенциальной сверхдержавой, обладает ядерным оружием. Она входит в такие международные организации, как ООН, G20, ВТО, Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии, Содружество наций, а также БРИКС и ШОС. 8. Таиланд

Население: 68.9 млнВВП: $406.8 млрдРост ВВП: 3.2%Доля сельского хозяйства в ВВП — 10,7%, в нём занята половина трудоспособного населения. Основной сельскохозяйственной культурой является рис, посевы которого занимают треть обрабатываемых земель. 7. Испания

Население: 46.4 млнВВП: $1.2 трлнРост ВВП: 3.3%Испания промышленная страна, кроме того является одним из самых больших производителей Западной Европы. Являясь одной из крупнейших экономик в мире, Испания испытывает серьёзные системные трудности (госдолг, крайне высокий уровень безработицы, заметные региональные диспропорции, приводящие к активному сепаратизму). 6. Австралия

Население: 24.1 млнВВП: $1.2 трлнРост ВВП: 2.8%Австралия является одной из развитых стран, являясь тринадцатой по размеру экономикой в мире, и имеет шестое место в мире по ВВП в расчёте на душу населения. Военные расходы Австралии являются двенадцатыми по размеру в мире. Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав 5. Сингапур

Население: 5.6 млнВВП: $297.0 млрдРост ВВП: 2%Сингапур — высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации. Валовой национальный продукт на душу населения — один из самых высоких в мире. 4. Малайзия

Население: 31.2 млнВВП: $296.4 млрдРост ВВП: 4.2%Международная торговля, которой способствует важный морской торговый путь через Малаккский пролив, и производство — являются важнейшими секторами экономики страны. Малайзия — крупный экспортёр сельскохозяйственных и природных ресурсов, наиболее значительным из которых является нефть. 3. Польша

Население: 37.9 млнВВП: $469.5 млрдРост ВВП: 2.9%Польша — бывшая социалистическая страна, поэтому на её экономику оказали серьёзное влияние политические перемены, произошедшие в начале 90-х годов. Так, в это время началась волна приватизации, в ходе которой основная часть государственной собственности перешла в частные руки. Широкие незаполненные ниши развивающейся экономической системы всерьёз интересуют многих западных инвесторов, что делает польскую экономику значимой и важной для всего европейского рынка. Развитая рыночная экономика способствует конкуренции. 2. Индонезия

Население: 261.1 млнВВП: $932.3 млрдРост ВВП: 5%Индонезия относится к категории аграрно-индустриальных стран. По уровню национальной конкурентоспособности в 2017 году занимала 36 место в мире. Относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран — так называемой группе одиннадцати. 1. Филиппины

Население: 103.3 млнВВП: $304.9 млрдРост ВВП: 6.9%Филиппины являются молодой индустриальной страной, которая переходит с экономики, основанной на сельском хозяйстве на экономику, основанную на производстве и сфере услуг. В стране примерно 40,813 миллионов человек трудоспособного возраста, в сфере сельского хозяйства занято примерно 30% из них, сельское хозяйство приносит примерно 14% ВВП. В промышленном секторе занято около 14% рабочих, промышленный сектор приносит около 30% ВВП, в то время, как 47% людей трудоспособного возраста занято в сфере обслуживания, что приносит 56% ВВП.