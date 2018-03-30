Официальный курс доллара снизился на 50 копеек, евро — понизился на 53

ЦБ установил официальные курсы валют с 31 марта. Курс доллара снизился на 49,77 копейки, составив 57,2649 рубля (57,7626 рубля на 30 марта). Курс евро уменьшился на 53,24 копейки, до 70,5618 рубля (71,0942 рубля на 30 марта).

Российская валюта частично отыграла потери перед каталитической Пасхой, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Во второй половине четверга нефтяные котировки возобновили рост, чем дополнительно поддержали рубль, отмечает он.

«Поддержку нефтяному рынку оказали заявления министра нефти Ирака Джаббара аль-Луайби, что некоторые страны, участвующие в сделке ОПЕК , поддерживают ее продление на шесть месяцев. Соглашение действует до конца 2018 года с возможностью пересмотра его условий в июне 2018 года», — комментирует эксперт.

Денис Давыдов и Высокие цены на нефть и устойчивый спрос на рублевые инструменты компенсируют негативное воздействие обострившихся политических рисков, продолжают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова . Они отмечают, что размер геополитической премии не представляет собой какой-либо материальной величины.

Текущая «недооценность» российской валюты остается в пределах 1 рубля, считают эксперты. «И пока ухудшение в политических отношениях РФ и стран Запада не распространится в экономическую / финансовую плоскость, размер премии за данный риск существенно не изменится», — уверены аналитики Нордеа Банка.

При этом они напоминают, что рубль по итогам текущей недели лишается такого фактора поддержки как период налоговых платежей. Спрос на рублевую ликвидность на локальном рынке будет снижаться, что в итоге оставит рубль один на один с внешним фоном уже в начале следующей недели, уточняют они.