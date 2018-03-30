Отчет МЭА по добыче нефти может быть негативен для рынка, — Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research

В четверг утром майские фьючерсы Брент (которые вчера перестали быть контрактами ближайшего месяца поставки) держались вблизи отметки $69,8/барр., а затем отступили до $69,1/барр. вслед за коррекцией на азиатском фондовом рынке. Июньские фьючерсы Брент, которые в понедельник станут контрактами ближайшего месяца поставки (напомним, что сегодня на Западе отмечается Великая пятница, поэтому торги фьючерсами WTI на NYMEX и контрактами Брент на ICE не проводятся), вчера торговались с дисконтом $0,60-0,95/барр. относительно майских аналогов.

Еще одним фактором, который вчера оказал давление на нефтяные котировки, на наш взгляд, была (и остается) коррекция глобальных фондовых индексов, таких как S&P 500 и Dow Jones Industrial Аverage, в конце марта, а также укрепление доллара США в последнее время. Отметим, что пара EUR/USD за последние три торговые сессии отступила практически с уровня 1,247 до 1,230. Впрочем, цена Брент не отреагировала таким же образом и подскочила с $66 до $71 за баррель в конце марта на ожиданиях позитивных событий, таких как возможные санкции США против Ирана и вероятное продление соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи на 2019 год.

Единственным фундаментальным фактором, который поддержал цены на нефть, стал весьма оптимистичный отчет EIA по товарным запасам углеводородов за неделю, завершившуюся 16 марта. Текущая вялая динамика пары EUR/USD и уровни S&P 500 предполагают коррекцию цен на нефть; на наш взгляд, они должны снизиться в отсутствие факторов, подпитывающих оптимизм участников рынка. В то же время необходимо обратить внимание, что неопределенность на Ближнем Востоке усиливается: недавно наследный принц Саудовской Аравии призвал международное сообщество объединиться и оказать давление на Иран с тем, чтобы избежать прямого военного конфликта. Он заявил, что если предпринимаемые в настоящий момент меры не увенчаются успехом, то через 10-15 лет дело, вероятно, дойдет до войны с Ираном.

Ближе к вечеру майские фьючерсы Брент стабилизировались чуть выше отметки $69,10 за баррель, июньские контракты котировались вблизи уровня $68,40 за баррель, а инвесторы переключили свое внимание на открытие торгов в Нью-Йорке . Торги на Уолл-стрит вчера открылись с позитивным настроем — рынок отыгрывал потери начала недели, когда сильно упали котировки высокотехнологичных компаний. Поддержку рынку акций оказала американская макроэкономическая статистика, которая вышла в 15:30 мск. Эти данные показали, что число заявок на пособие по безработице в США упало ниже 45-летнего минимума, а потребительские расходы немного выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Такая информация служит дополнительным основанием ожидать ощутимого роста экономики в 2018 году, поскольку благоприятная конъюнктура на рынке труда, вероятно, обеспечит повышение заработной платы, которое, в свою очередь, должно поспособствовать росту спроса как на нефтепродукты, так и на углеводородное сырье. Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average большую часть дня росли, обнадежив участников нефтяного рынка, поэтому котировки Брент в конечном итоге полностью отыграли утренние потери и даже поднялись выше уровней открытия. Майские контракты завершили последний день торгов на отметке $70,27 за баррель (это на $0,74 выше уровня предыдущего закрытия). Июньские фьючерсы завершили день на уровне $69,34 за баррель (на $0,58 выше итоговой отметки среды).

Повышению цен на нефть вчера также способствовали данные Baker Hughes, которые вопреки обыкновению оказались оптимистичными. Этот отчет, вышедший вчера в 20:00 по московскому времени (на день раньше, чем обычно, из-за выходного дня в пятницу), продемонстрировал снижение числа действующих нефтяных буровых установок в США на семь единиц по сравнению с предыдущей неделей — до 797. Неделей ранее этот показатель вырос на четыре единицы до 804. Отметим также, что совокупное число буровых установок в последние семь недель составляло около 800 после резкого роста, зафиксированного в январе и начале февраля (примерно на 60 единиц).

В последнее время появляется все больше информации о том, что ведущие производители нефти (например, Exxon Mobil и BP) планируют значительно увеличить капиталовложения и повысить активность бурения в текущем году (поскольку текущие цены на нефть обеспечивают достаточно высокую прибыль), причем более половины новых скважин будут расположены в Северной и Южной Америке.