Сделки M&A достигли рекордного уровня в I квартале

I квартал 2018 года был рекордным по активности слияний и поглощений (M&A). Общая сумма сделок составила $1,2 трлн, сообщает Reuters

Активности компаний способствовала налоговая реформа в США и ускорение экономического роста в Европе.

Сильные рынки акций и облигаций также убедили компании в том, что сейчас как никогда подходящее время для проведения слияний.

Сумма сделок M&A по всему миру в I квартале увеличилась на 67% в годовом выражении. В то же время количество сделок сократилось на 10% до 10 338, свидетельствуют предварительные данные Thomson Reuters. Это показывает, что сделки в среднем становятся крупнее.

Среди крупнейших сделок, заключенных в этом квартале, — приобретение американским страховщиком Cigna Corp сети аптек Express Scripts Holding Co за $67 млрд, а также покупка немецкой E.ON SE доли в компании Innogy у RWE AG за $38,5 млрд

Объемы слияний и поглощений удвоились в Европе в I квартале, в США — выросли на 67%, в Азии — на 11%.