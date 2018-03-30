Сделки M&A достигли рекордного уровня

I квартал 2018 года был рекордным по активности слияний и поглощений (M&A). Общая сумма сделок составила $1,2 трлн, сообщает Reuters.
Активности компаний способствовала налоговая реформа в США и ускорение экономического роста в Европе.
Сильные рынки акций и облигаций также убедили компании в том, что сейчас как никогда подходящее время для проведения слияний.
Сумма сделок M&A по всему миру в I квартале увеличилась на 67% в годовом выражении. В то же время количество сделок сократилось на 10% до 10 338, свидетельствуют предварительные данные Thomson Reuters. Это показывает, что сделки в среднем становятся крупнее.
Среди крупнейших сделок, заключенных в этом квартале, — приобретение американским страховщиком Cigna Corp сети аптек Express Scripts Holding Co за $67 млрд, а также покупка немецкой E.ON SE доли в компании Innogy у RWE AG за $38,5 млрд
Объемы слияний и поглощений удвоились в Европе в I квартале, в США — выросли на 67%, в Азии — на 11%.
Между тем, возросли регуляторные риски. Как сообщали "Вести. Экономика", ранее в марте президент США Дональд Трамп издал указ, блокирующий враждебное поглощение Qualcomm Inc. компанией Broadcom Ltd. Сделка на сумму $117 млрд была заблокирована по соображениям национальной безопасности.
В прошлом году Министерство юстиции США подало иск о блокировании поглощения телекоммуникационной компанией AT&T Inc медиакомпании Time Warner Inc, материнской компании CNN. Сделка на $85 млрд вызвала у властей опасения по поводу консолидации в этих секторах в случае слияния.