Белоруссия ищет замену российскому рынку

Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным вопросы поставок белорусской продукции в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопросы поставок белорусской продукции в Россию . Об этом информирует пресс-служба белорусского президента. «Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что же, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы», — заявил Лукашенко. Он порекомендовал белорусским производителям искать другие рынки для экспорта своей продукции. «Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать своё счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть», — отметил белорусский лидер. Ранее Лукашенко выразил надежду на позитивное развитие отношений с Россией.