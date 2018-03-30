Белоруссия ищет замену российскому рынку

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Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным вопросы поставок белорусской продукции в Россию 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить вопросы поставок белорусской продукции в Россию. Об этом информирует пресс-служба белорусского президента.
«Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что же, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы», — заявил Лукашенко.
Он порекомендовал белорусским производителям искать другие рынки для экспорта своей продукции.
«Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать своё счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть», — отметил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко выразил надежду на позитивное развитие отношений с Россией.
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