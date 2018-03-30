Правительство выделило регионам средства на промышленных технопарков

МОСКВА , 30 мар — РИА Новости Правительство РФ на 2018-2020 годы распределило средства регионам на возмещение затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

"Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков в 2018 году предусмотрено 3721,53 млн рублей, в 2019 году — 3419,27 млн рублей, в 2020 году — 3480,99 млн рублей", — говорится в документе.