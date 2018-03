Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 не изменился

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы падением секторов.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 не изменился на 0,00%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301), которые подорожали на 102,0 п. (6,58%), закрывшись на отметке в 1.651,0. Котировки Konami Corp. (T:9766) выросли на 270,0 п. (5,08%), завершив торги на уровне 5.590,0. Бумаги Nippon Yusen K. K (T:9101) выросли в цене на 87,5 п. (4,24%), закрывшись на отметке 2.149,0.

Лидерами падения стали акции The Japan Steel Works, Ltd. (T:5631), цена которых упала на 45,0 п. (1,31%), завершив сессию на отметке 3.395,0. Акции Concordia Financial Group Ltd (T:7186) поднялись на 6,0 п. (1,01%), закрывшись на уровне 587,0, а Chubu Electric Power Co., Inc. (T:9502) снизились в цене на 14,0 п. (0,92%) и завершили торги на отметке 1.503,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2461) превысило количество закрывшихся в минусе (933), а котировки 158 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 1,29% до отметки 23.80.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,79%, или 0,51, достигнув отметки $64,89 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,04%, или 0,03, до $69,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,06%, или 0,80, до отметки $1.325,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,23% до 106,20, а котировки EUR/JPY повысились на 0,02%, достигнув отметки 130,94.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 89,75.