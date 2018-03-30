Минсельхоз изучает квоты на импорт пальмового масла

"В министерство обращаются представители бизнеса с предложениями о введении квот на импорт пальмового масла, поскольку его возросшие поставки серьезно осложняют работу молочной и некоторых других отраслей, делают продукцию добросовестных производителей неконкурентоспособной. Причем бизнес предлагает квотировать поставки сразу на всю территорию ЕАЭС, на единое экономическое пространство", — отметил Непоклонов, сообщает "Интерфакс".

Минсельхоз изучает предложения предпринимателей. "Речь идет о том, чтобы создать систему, которая бы гарантировала прозрачность этого рынка, чтобы все производители работали в равных конкурентных условиях. Если в 2012 г. в Россию ввезено порядка 600 тыс. тонн пальмового масла, то в прошлом году уже свыше 1 млн тонн. Надо посмотреть, на что эти объемы уходили, как использовались. И на что дополнительные 400 тыс. тонн были направлены. Давайте, может быть, вернемся к объему 2012 г., зафиксируем, кто сколько из каких стран завез, для каких целей", — заявил замминистра.

Между тем полностью запретить ввоз пальмового масла не удастся. "Да и нет такой целесообразности. А сделать квотирование и разумное его использование для тех или иных нужд, достоверно информировать потребителя о его содержании в продукте — это возможно", — пояснил Непоклонов.

По данным Росстата, в конце прошлого года Россия начала резко увеличивать импорт пальмового и других растительных масел. В январе поставки пальмового масла и его фракций составили 72,7 тыс. тонн, что на 27,8% больше, чем в январе прошлого года. Причем год назад темпы роста импорта оказались гораздо ниже — 12,5%. Импорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла вырос на 21,2% до 9 тыс. тонн.