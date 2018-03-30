Аксенов: Иностранцы владеют тремя тысячами компаний в Крыму

Крыму почти тремя тысячами компаний владеют иностранные собственники. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая с отчетом о деятельности Совета министров РК в крымском парламенте.

— На территории республики зарегистрировано почти три тысячи юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран, в том числе европейских, — отметил премьер. — Кроме того, у зарубежных инвесторов есть возможность работать на полуострове, не афишируя своего присутствия в регионе. При этом доля иностранных инвестиций в крымской экономике невелика. Мы рассчитываем на отечественного инвестора.

Санкции, законодательные нестыковки, энергодефецитность региона Аксенов назвал основными проблемами в инвестсфере.

В то же время в регионе заключено 181 инвестиционное соглашение на общую сумму более 190 миллиардов рублей. Это, по словам премьера, позволит создать более 15 тысяч рабочих мест. Он уточнил, что 66 соглашений на сумму более 68 миллиардов заключено в 2017 году. При этом, практически реализуются пока лишь 33 проекта. В остальных случаях еще не пройдены все необходимые документальные процедуры.

— Важным индикатором экономического развития является объем инвестиций в основной капитал, — отметил премьер. — По итогам 2017 года он вырос более чем в 2,3 раза и превысил 195 миллиардов рублей. Почти половину этой суммы составляют инвестиции субъектов малого предпринимательства и неформальной экономической деятельности. В сравнении с 2016 годом инвестиционная активность этого сегмента экономики возросла почти в три раза.

Говоря о развитии свободной экономической зоны, Аксенов отметил, что уже зарегистрировано 1267 участников СЭЗ. Более 40 процентов из них — в 2017 году. Объем заявленных инвестиций превышает 120 миллиардов рублей. При этом планируется создание около 40 тысяч рабочих мест. Наиболее привлекательными для инвесторов считается курортно-туристическая сфера, сельское хозяйство, строительство, промышленность и топливно-энергетический комплекс.