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Си Цзиньпин поздравил М. Вискарру с вступлением в должность президента Перу
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Си Цзиньпин поздравил М. Вискарру с вступлением в должность президента Перу 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил поздравительное послание Мартину Вискарре по случаю его вступления в должность президента Перу.
В своем послании Си Цзиньпин отметил, что Китай и Перу поддерживают глубокую традиционную дружбу и тесные контакты на высоком уровне, добились плодотворных результатов в сотрудничестве во всех областях. По его словам, связи между двумя странами стали образцом китайско-латиноамериканских отношений.
Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение развитию двусторонних отношений и готов сотрудничать с М. Вискаррой для поддержания стабильности китайско-перуанского всеобъемлющего стратегического партнерства и его дальнейшего развития, чтобы принести большую пользу двум странам и их народам.
М. Вискарра вступил в должность в прошлую пятницу после того, как его предшественник Педро Пабло Кучински ушел в отставку. —0—
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