Си Цзиньпин поздравил М. Вискарру с вступлением в должность президента Перу

В своем послании Си Цзиньпин отметил, что Китай и Перу поддерживают глубокую традиционную дружбу и тесные контакты на высоком уровне, добились плодотворных результатов в сотрудничестве во всех областях. По его словам, связи между двумя странами стали образцом китайско-латиноамериканских отношений.

Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение развитию двусторонних отношений и готов сотрудничать с М. Вискаррой для поддержания стабильности китайско-перуанского всеобъемлющего стратегического партнерства и его дальнейшего развития, чтобы принести большую пользу двум странам и их народам.