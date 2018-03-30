Белоруссия поставила в РФ молока и творога на $2 млрд

Белоруссия поставила РФ молока и творога на $2 млрд

Белоруссия в 2017 г. поставила в Россию собственную молочную продукцию на $1,9 млрд, сообщается в обзоре белорусского статистического комитета (Белстат).

Поставки мяса и мясных субпродуктов из Белоруссии в РФ достигли $693,8 млн, грузовых автомобилей — на $740,3 млн, тракторы и седельные тягачи — $310,8 млн Россия поставляла в Белоруссию в основном топливо.

В 2017 г. поставлено нефти, включая газовый конденсат, на $5,3 млрд, природный газ — на $2,8 млрд, черные металлы и изделия из них — на $1,8 млрд, нефтепродукты — на $1,1 млрд

Среди организаций с долей иностранного капитала, действующих на территории республики Беларусь, лидируют организации с инвестициями из Российской Федерации. Количество таких организаций на конец 2017 г. составило 2,5 тыс.

На начало 2017/18 учебного года в учреждениях среднего образования республики обучалось 397 граждан Российской Федерации, или 43,1% от общего числа иностранных граждан, обучающихся в учреждениях среднего образования Белоруссии. В белорусских вузах обучалось 1546 студентов и магистрантов из России.