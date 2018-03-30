МЭР представит предложения по расширению цифрового контроля

Правительство России дало поручение Минэкономразвития по итогам обсуждения экономических вопросов, состоявшегося 14 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Минэкономразвития России (М. С. Орешкину), Минкомсвязи России (Н. А. Никифорову), Минфину России (А. Г. Силуанову) и Министру Российской Федерации М. А. Абызову представить в Правительство Российской Федерации предложения по расширению использования дистанционного цифрового контроля в деятельности контрольно-надзорных органов, в том числе на региональном и местном уровнях. Срок — май 2018 года», — говорится в документе.

Ранее Правительство дало ряд поручений Минфину. Минфину и Минэкономразвития совместно с Экспертным советом при Правительствеи заинтересованными организациями поручено представить согласованные проекты нормативных правовых актов, предусматривающие, что акты законодательства РФ о налогах, вступающие в силу с 1 января года, следующего за годом их принятия, должны быть опубликованы не позднее 1 сентября текущего года.