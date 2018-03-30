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Владимир Бархатов: «В апреле аграриям региона планируется перечислить субсидии в размере 650 млн рублей»
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Владимир Бархатов: «В апреле аграриям региона планируется перечислить субсидии в размере 650 млн рублей» 

Нижегородская правда 35 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииВладимир Бархатов: «В апреле аграриям региона планируется перечислить субсидии в размере 650 млн рублей»В апреле 2018 года аграриям Нижегородской области планируется перечислить субсидии в размере 650 млн рублей, в том числе 400 млн рублей — из федерального бюджета и 250 млн рублей — из областного бюджета. Об этом сообщил и.о. министра регионального Минсельхозпрода Владимир Бархатов. Средства будут направлены сельскохозяйственным товаропроизводителям по итогам их работы за 1 квартал текущего года.
По словам и.о. министра, выделенные субсидии будут перечисляться на приобретение элитных семян, поддержку производства зерновых и зернобобовых культур, на реализованное молоко, на поддержку племенного животноводства, на строительство животноводческих комплексов, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и др.
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал правительство региона найти дополнительные механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство. Об этом он заявил 26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона.
«Мы обеспечили при формировании бюджета за счет увеличения объема областных средств сохранение объемов господдержки сельского хозяйства, — сообщил глава Нижегородской области. — Но необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в отрасль, развивать новые направления. Все бюджетные меры поддержки — и федеральные, и областные должны стимулировать появление новых предприятий и развитие старых».
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