Ещё
Кабмин дал ряд поручений Минфину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин дал ряд поручений Минфину 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России дало ряд поручений Минфину по итогам обсуждения экономических вопросов, состоявшегося 14 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В частности, Минфину и Минэкономразвития совместно с Экспертным советом при Правительствеи заинтересованными организациями поручено представить согласованные проекты нормативных правовых актов, предусматривающие, что акты законодательства РФ о налогах, вступающие в силу с 1 января года, следующего за годом их принятия, должны быть опубликованы не позднее 1 сентября текущего года. Срок выполнения — май 2018 года.
Минфину и МВД также поручили представить в Правительство до апреля предложения по обязательному представлению налоговыми органами мотивированного мнения о наличии состава преступления в рамках расследования уголовных дел, связанных с нарушениями в сфере уплаты налогов, сборов и страховых платежей.
Минфин и МЭР совместно с регионами также должны будут представить предложения по расширению перечня видов деятельности, подпадающих под систему патентного налогообложения, и по расширению полномочий субъектов Российской Федерации в части регулирования патентной системы налогообложения. Срок — май 2018 года.
Парламентская газета: последние новости
Британское лобби не позволит Лондону ввести табу на обслуживание российских евробондов, считает экономист Польша приняла решение по высылке российских дипломатов Великобритания хочет запретить продажу российских бондов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»74
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек107
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию544
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ334
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»49
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
00:23
Москвичи смогут подарить библиотекам старые книги
Новости Москвы
03:36
Москве рекомендуют ввести единый тариф для МЦД
Новости Москвы
00:29
Ряд катков продлит работу
Новости Москвы Общество
00:27
Движение транспорта ограничат
Новости Москвы
00:35
Определена судьба найденного в Москве львенка
Новости Москвы
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
01:04
Шнурова обвинили в домогательствах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение