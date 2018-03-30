Кабмин дал ряд поручений Минфину

Правительство России дало ряд поручений Минфину по итогам обсуждения экономических вопросов, состоявшегося 14 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В частности, Минфину и Минэкономразвития совместно с Экспертным советом при Правительствеи заинтересованными организациями поручено представить согласованные проекты нормативных правовых актов, предусматривающие, что акты законодательства РФ о налогах, вступающие в силу с 1 января года, следующего за годом их принятия, должны быть опубликованы не позднее 1 сентября текущего года. Срок выполнения — май 2018 года.

Минфину и МВД также поручили представить в Правительство до апреля предложения по обязательному представлению налоговыми органами мотивированного мнения о наличии состава преступления в рамках расследования уголовных дел, связанных с нарушениями в сфере уплаты налогов, сборов и страховых платежей.

Минфин и МЭР совместно с регионами также должны будут представить предложения по расширению перечня видов деятельности, подпадающих под систему патентного налогообложения, и по расширению полномочий субъектов Российской Федерации в части регулирования патентной системы налогообложения. Срок — май 2018 года.