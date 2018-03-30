«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги

Белоруссия надеется в ближайшее время получить очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн Россия , которая выступает главным спонсором евразийского проекта, возможно, будет вынуждена продолжать финансировать своего главного союзника. Новыми кредитами Минск собирается оплачивать старые долги.

Замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил на днях, что Минск рассчитывает на получение очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $200 млн весной текущего года.

«Мы думаем, что это будет в ближайшее время. Будем думать, что весной мы его получим», — сказал Сильверстов.

Ранее он заявлял, что финансовая помощь будет оказана в январе или феврале или в первом квартале 2018-го.

Селиверстов объяснил задержку в получении этого транша техническими проблемами с российской стороны. «Сейчас процесс пошел. Все условия согласованы, никаких дополнительных условий нет», — сказал белорусский чиновник. Он сообщил также, что идет обсуждение условий получения следующего, седьмого транша кредита ЕФСР также на $200 млн На кредитной игле у России

Cоглашение о предоставлении Белоруссии кредита из средств фонда было подписано 25 марта 2016 года. Объем помощи — $2 млрд, процентная ставка по кредиту была зафиксирована на уровне 4,06% годовых. Управляет фондом Евразийский банк развития (ЕАБР). И фонд, и банк учреждены странами-членами Евразийского экономического союза . Основным донором ЕФСР является Россия.

Цель кредита — поддержка программы реформ, направленной на создание условий для выхода Белоруссии на траекторию устойчивого роста через повышение качества экономической политики и проведение структурных реформ.

Это уже вторая кредитная программа с ЕФСР. Ранее Белоруссия получала финансирование от фонда, который назывался Антикризисный фонд ЕврАзЭС, по стабилизационной программе 2011-2013 годов на $3 млрд шестью траншами. Но шестой транш в размере $440 млн, который должен был быть перечислен в 2013 году, Белоруссия не получила из-за невыполнения ряда условий.

Кредиты по линии евразийского партнерства — не единственный канал финансовой поддержки Минска со стороны Москвы . В августе прошлого года правительство России одобрило выделение Белоруссии кредита на $700 млн Он предназначен для погашения госдолга Белоруссии перед Россией, а также кредитов, полученных в Евразийском фонде стабилизации и развития. Срок погашения кредита составит 10 лет, начиная с 15 апреля 2018 года.

«Это унизительно для народа»

В 2009 — 2010 годах Белоруссия получила от МВФ $3,5 млрд В 2015 году Минск попросил новый кредит в размере $3 млрд на 10 лет по ставке 2,28% годовых. Однако переговоры с МВФ о новой кредитной линии были приостановлены.

«На сегодняшний день переговоры с МВФ по программе несколько законсервированы, потому что мы с нашими коллегами не сошлись (мнениями) в скорости проведения тех реформ, которые они нам предлагали», — пояснял Селиверстов.

Тем не менее, он считает, что сотрудничество с МВФ продолжается «в плавном, рабочем порядке».

У МВФ, судя по всему, иное мнение. В декабре прошлого года фонд обнародовал итоги проверки экономики Белоруссии. По прогнозу, рост ВВП сохранится на текущем уровне — примерно 2% — и в ближайшие годы. Но, по мнению МВФ, для достижения «более высокого и устойчивого роста» Минск должен проводить и более амбициозные реформы.

Выбранный властями консервативный темп реформ увеличивает риски для белорусской экономики и угрозы возвращения к «участию государства в распределении ресурсов», говорилось в заключении МВФ.

Фонд рекомендует правительству провести реформу управления государственными предприятиями, сделать госсектор более прозрачным и гибким, ограничить поддержку неэффективных госкомпаний и в итоге подготовить госсектор к частичной приватизации.

Вторая рекомендация не менее болезненная для Минска — повысить тарифы ЖКХ. Собственно, эти рекомендации звучат не первый год. Причем не только от МВФ. Аналогичные требования выдвигают и Всемирный банк , и Европейская комиссия.

Белорусские власти признают необходимость реформ. Но решать их теми методами, которые предлагают международные институты, они пока не готовы. Президент Александр Лукашенко видит решение проблем в экономике так: необходимо повысить производительность труда на предприятиях и улучшить корпоративное управление. О том, чтобы закрыть убыточные заводы речи не идет.

Отказываться от госсобственности, «если она нормально функционирует», Лукашенко тоже не готов.

Еще жестче Лукашенко отвечал на предложение поднять тарифы для населения. «Это унизительно не только для меня, это унизительно в отношении нашего народа», — заявлял президент.

Повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги приведет, по мнению президента, к резкому росту задолженности населения. В итоге все равно придется платить государству.

Белоруссия — это особый случай

Внешний госдолг Белоруссии, по данным минфина страны, по состоянию на 1 февраля 2018 года составил $15,8 млрд, внутренний — 9,3 млрд белорусских рублей. Пока экономисты считают эти цифры не критичными.

«Соотношение госдолга к ВВП у Белоруссии не столько критичное, как у тех же европейцев, когда у некоторых стран эта цифра достигает 80%, у США — в районе 100%, у Белоруссии — это менее половины», — говорит главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Кроме того, у белорусской экономики есть перспективы для дальнейшего роста, траектория роста госдолга снижается, госбюджет профицитный.

С одной стороны, экономическая ситуация в Белоруссии, действительно, стабилизировалась, отмечают эксперты Центра развития Высшей школы экономики . Инфляция замедлилась до исторических минимумов, на валютном рынке наблюдается чистое предложение валюты за счет населения, а ВВП возобновил рост. Риски по внешнему долгу существенно снизились после того, как Белоруссия дважды привлекла средства по еврооблигациям на общую сумму в $2 млрд

В 2017 году ВВП Белоруссии увеличился на 2,4%, практически возместив падение в предыдущем году. Инфляция составила 4,6% год к году в декабре, что стало самым низким показателем за последние 20 лет. Промышленное производство прибавило 9,7% год к году, схожими темпами росла и розничная торговля (9,5% г/г), подпитываемая ростом зарплат.

В текущем году власти ожидают рост экономики на 3,5% ВВП. Восстановление экономики и разрешение нефтегазового спора с Россией может позволить агентству Fitch повысить долгосрочный рейтинг Белоруссию до уровня B, то есть, на уровень выше, например, соседней Украины

Но долги дают о себе знать. «Все же многие показатели говорят о том, что не все спокойно в платежном балансе», — отмечают эксперты Центра развития ВШЭ. И указывают несколько отличный от данных Минфина объем внешнего госдолга.

«Так, за прошлый год внешний долг Беларуси увеличился на четверть и составил $16,7 млрд долл., что в 2,3 раза выше резервов», — подсчитали эксперты Центра развития.

Но не стоит все мерить деньгами. Белоруссия даже среди партнеров России — это особый случай, отмечает Елена Пономарева , профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО . «Белоруссия — наш самый лояльный сосед. Сколько нужно, столько и надо давать денег, укрепляя наши союзнические отношения с Белоруссией», — говорит Пономарева.

Другое дело, что дружба двух государств не может быть такой же, как дружба двух людей. Интересы государств, даже самых близких идеологически, могут заметно отличаться.