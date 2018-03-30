Ещё
Названы причины снижения турпотока в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аксенов назвал причины снижения турпотока в Крым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основными причинами снижения туристического потока в Крым в 2017 году стали холодная погода, высокие цены на авиаперелеты и недостаточный уровень туристического сервиса на полуострове, сказал глава республики Сергей Аксенов.
Крым в 2017 году принял 5,4 миллиона туристов, что на 3,5% меньше показателя 2016 года. При этом, по данным правительства республики, налоговые поступления от туристического сектора экономики выросли на 7% — до 2,5 миллиарда рублей.
"Причиной снижения турпотока стала не только холодная погода в начале прошлого курортного сезона, но и системные факторы, которые тормозят развитие отрасли. Во-первых, это высокие цены на авиабилеты… Ещё один неблагоприятный фактор связан с соотношением "цена-качество" отдыха, которое пока оставляет желать лучшего", — сказал Аксенов.
Доля стоимости авиаперелета в Крым, отметил глава республики, составляет от 40 до 60% общей стоимости отдыха. В этой связи власти направили свои предложения по решению проблемы в рабочую группу, созданную на уровне Совета Федерации РФ. Правительством Крыма также инициированы предложения по снижению арендной платы на земельные участки санаторно-курортного и гостиничного комплексов в курортных регионах. Это, по словам Аксенова, создаст условия для снижения цен.
"Первые результаты уже есть. Так, городской совет Алушты снизил ставки аренды на 33%", — добавил он.
РИА Новости: последние новости
"Нафтогаз" надеется договориться с "Газпромом" о добровольной выплате долга Бахрейн обсуждает возможность поставки российского газа в королевство ЦБ отозвал лицензию у самарского "Активкапитал Банка"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»134
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию562
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»132
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги78
Обнаженка глазами робота39
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение