Аксенов заявил о росте реальных доходов крымчан

Реальные доходы крымчан возросли на 13%, заявил Аксенов

Реальные доходы крымчан по итогам прошлого года выросли на 13%, сообщил глава республики Сергей Аксенов

Аксенов подчеркнул, что в Крыму впервые реализуется план мероприятий по повышению реальных доходов населения на 2017-2019 годы.

"По итогам года реальные денежные доходы населения возросли более чем на 13%. Это самый высокий показатель по России. Уверен, что по мере дальнейшего экономического роста уровень доходов и качества жизни населения будет повышаться", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.

Кроме того, Аксенов подчеркнул, что величина среднемесячной номинальной заработной платы в прошлом году увеличилась более чем на 6% и составила 26,3 тысячи рублей.

"При этом зарплаты многих крымчан до среднего уровня не дотягивают", — подчеркнул Аксенов.