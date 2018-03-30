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Аксенов заявил о росте реальных доходов крымчан
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Реальные доходы крымчан возросли на 13%, заявил Аксенов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Реальные доходы крымчан по итогам прошлого года выросли на 13%, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов подчеркнул, что в Крыму впервые реализуется план мероприятий по повышению реальных доходов населения на 2017-2019 годы.
"По итогам года реальные денежные доходы населения возросли более чем на 13%. Это самый высокий показатель по России. Уверен, что по мере дальнейшего экономического роста уровень доходов и качества жизни населения будет повышаться", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.
Кроме того, Аксенов подчеркнул, что величина среднемесячной номинальной заработной платы в прошлом году увеличилась более чем на 6% и составила 26,3 тысячи рублей.
"При этом зарплаты многих крымчан до среднего уровня не дотягивают", — подчеркнул Аксенов.
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