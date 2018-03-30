Бензин готов к прыжку

Бензин подскочит в цене в ближайшее время

Цены на бензин будут расти из-за повышения акцизов. Свои «пять копеек» внесет и нефть, дорожающая на фоне стабильного рубля.

Биржевые цены на бензины достигли своих исторических максимумов. Крупные нефтяные компании намеренно ограничивают предложение топлива на рынке, создавая искусственный дефицит и провоцируя рост цен по всей цепочке: от оптовиков и АЗС до конечных потребителей — промышленных компаний и сельхозпроизводителей. С таким заявлением выступил «Совет по товарным рынкам» — некоммерческое партнерство, которое объединяет независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России

В качестве примера были приведены данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, где 28 марта последняя сделка с бензином Регуляр-92 производства Самарской группы НПЗ была заключена по цене 44,056 рублей за тонну — самой высокой для данного товара за всю историю биржевых торгов. Биржевой индекс Московского региона для того же Регуляр-92 составил 45,390 рублей за тонну, а для Премиум-95 — 47,216 рублей за тонну, не дотянув до исторического максимума нескольких десятков рублей.

Ситуация критическая, уверяют специалисты СПТР: сдерживание розничных цен привело к тому, что в ряде регионов продавцы топлива на АЗС уже реализуют некоторые виды топлива с существенным убытком. В перспективе это может привести не только к сокращению розничных продаж бензина, но и к закрытию целого ряда станций, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям.

Рост цен на бензин ударит по карманам российских автолюбителей и негативно повлияет на экономическое состояние аграрных предприятий во время подготовки к весенне-полевым работам, предупреждает авторы заявления.

Они призывают ФАС обратить внимание на кризисную ситуацию на топливном рынке, связанную как с ценовой динамикой, так и с дефицитом нефтепродуктов. Регулятор должен принять решение о расширении нормативов продажи топлива на биржевом рынке. В текущих условиях это является фактически единственным реальным средством разрешения сложившейся ситуации, считает СПТР.

Дорогая нефть и застывший рубль

Данные по отдельным НПЗ и маркам не слишком репрезентативны для того, чтобы делать серьезные выводы, отмечают независимые эксперты. Аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматулиин считает, что лучше ориентироваться на официальную статистику от Росстата . А она гласит, что за февраль 2018 года цены не бензин в рознице в годовом выражении выросли на 6,2%, тогда как у производителей за те же 12 месяцев снизились на 2,6%.

«Инфляция, кстати, за этот период составила 2,2%. То есть, цены в рознице растут с опережением инфляции, цены производителей снижаются», — констатирует эксперт.

Он признает, что российский рынок переработанных углеводородов слишком сильно монополизирован, и не исключает, что сдерживание отпускных цен НПЗ было неким политическим решение перед выборами. Но фундаментально, по словам эксперта, цены в рознице выглядят более рыночными, и, по всей видимости, в среднесрочной перспективе к ним подтянутся и цены производителей.

Один из основных драйверов роста — дорожающая нефть при стабильном рубле. Если бы национальная валюта укреплялась одновременно с повышением котировок черного золота, этот рост был бы не так заметен. Но сейчас рубль стабилен. Возможно, влияют санкции или какие-то внутренние процессы, например, скупка Минфином валюты в резервный фонд. Но, так или иначе, бензин все-таки изготавливается из нефти. И если она растет в цене, а национальная валюта на это никак не реагирует, черное золото начинает стоить дороже в рублевом эквиваленте.

«Сейчас нефть в рублях стоит очень дорого по историческим данным. И естественно, это перекладывается на стоимость нефтепродуктов. Здесь нет ничего удивительного. Курсообразование рубля оторвалось от цен на нефть, это связано со многим факторами, и это влияет на ценообразование на рынке бензина», — говорит аналитик.

Рукотворный рост

Но главная причина роста цен — повышение акцизов. В бюджет текущего года их заложено два. Первое уже состоялось в январе, второе намечено на 1 июля.

«Очевидно, что из-за повышения акцизов цены на бензин вырастут, даже если не будет меняться экономическая конъюнктура, цены на нефть и курс рубля. К слову, это идет в дорожный фонд: финансируется строительство дорог», — отмечает Нигматуллин.

В России акцизы в цене бензина достигают 70%, добавляет вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . Рост цен на бензин — рукотворное явление, намеренно созданное правительством, уверен он. И это вполне укладывается в парадигму наполнения бюджета за счет рядовых граждан, наряду с возможным повышением НДФЛ до 15% и другими инициативами, которые эксперт считает сомнительными, поскольку их администрирование обойдется дороже, чем потенциальная выгода.

По его мнению, повышая цены на бензин, власти хотят одним выстрелом застрелить несколько зайцев: наполнить бюджет, чуть-чуть подстегнуть инфляцию, чтобы она в дефляцию не сваливалась, и заодно поддержать государственные нефтяные компании, чьи НПЗ смогут дороже торговать бензином.

«У нас инфляция падает, и правительство боится, что мы вообще впадем в дефляцию летом. А дефляция для экономики это также плохо, как слишком высокие цены, — поясняет Вязовский. — И они думают: если мы сейчас немножко прикрутим с бензином (а он же перекладывается на всю стоимость цепочки), то удержим инфляцию выше 2%, и все будет отлично».

Народ проглотит рост цен на бензин, не сомневается эксперт, и это самое опасное в данной ситуации, потому что даст властям повод двинуться дальше в реализации самых непопулярных мер.