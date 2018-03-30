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В Калужской области оказался самый дешевый в ЦФО бензин
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В Калужской области оказался самый дешевый в ЦФО бензин 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Калужская область занимает первое место в ЦФО в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты. Бензин АИ-95 в регионе можно залить по 39,17 рубля за литр, а АИ-92 — 36,09 рубля за литр, сообщил министр конкурентной политики области Николай Владимиров на заседании штаба по мониторингу цен.
По данным областного мониторинга топливного рынка за последнюю наделю марта оптовые цены на бензин выросли на 1,4 процента. Тем не менее, на розничных ценах это существенно не отразилось — в Калужской области самый дешевый в ЦФО бензин. Цены на дизтопливо — и оптовая и розничная — практически не изменились.
По данным Росстата, на втором месте по средней минимальной стоимости бензина Орловская область (38,33 рубля за литр), следом — Воронежская с ценой (38,99 рубля за литр). Самый дорогой бензин во Владимирской, Тверской и Костромской областях. При этом цены на бензин в Брянске, Воронеже и Твери растут, а в Смоленской области не намного, но снизились.
Цены на другие товары в Калуге, по словам министра, в последнюю неделю марта сложились следующим образом: подешевели сливочное масло и огурцы, зато подорожали мука и куры. По данным статистики, в Калуге минимальные по сравнению с соседями цены на яйца, сахар-песок, соль, пшено, капусту, помидоры и яблоки. Зато самые дорогие молоко, сметана и картофель.
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