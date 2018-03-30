В Калужской области оказался самый дешевый в ЦФО бензин

Калужская область занимает первое место в ЦФО в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты. Бензин АИ-95 в регионе можно залить по 39,17 рубля за литр, а АИ-92 — 36,09 рубля за литр, сообщил министр конкурентной политики области Николай Владимиров на заседании штаба по мониторингу цен.

По данным областного мониторинга топливного рынка за последнюю наделю марта оптовые цены на бензин выросли на 1,4 процента. Тем не менее, на розничных ценах это существенно не отразилось — в Калужской области самый дешевый в ЦФО бензин. Цены на дизтопливо — и оптовая и розничная — практически не изменились.

По данным Росстата, на втором месте по средней минимальной стоимости бензина Орловская область (38,33 рубля за литр), следом — Воронежская с ценой (38,99 рубля за литр). Самый дорогой бензин во Владимирской, Тверской и Костромской областях. При этом цены на бензин в Брянске , Воронеже и Твери растут, а в Смоленской области не намного, но снизились.