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Как США используют «газовое оружие» в торговых войнах
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«Газовое оружие» США: как Вашингтон использует СПГ в торговых войнах 

ТАСС 55 минут назад
Фото: REUTERS / Agencja Gazata-Cezary Aszkielowicz
В начале 1980-х годов, когда США активно боролись с развитием сотрудничества СССР и Европы в газовой сфере, в аналитических записках ЦРУ появился термин "газовое оружие", которое Москва якобы могла использовать против капиталистических стран. Потом этот термин перекочевал в материалы западных СМИ и в официальные речи политиков из Вашингтона, став одним из обоснований для введения эмбарго США против европейских поставщиков оборудования для газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". А в конце 2000-х этот термин вновь вытащили из старых папок чтобы сорвать экспортные проекты "Газпрома" и его европейских партнеров. Или максимально осложнить им жизнь.

Условия для Европы

Парадокс состоит в том, что теперь противодействие экспорту газа из России — часть маркетинговой кампании по продвижению американского сжиженного природного газа (СПГ) и американских торговых интересов в целом.
Несколько лет назад идеи строительства СПГ-заводов в США сыпались как из рога изобилия — в общей сложности регуляторам на рассмотрение были поданы заявки на несколько десятков проектов общей мощностью под 300 млн тонн в год (что сопоставимо с объемом всего мирового рынка сжиженного газа). А в Вашингтоне давали понять, что американский газ уже совсем совсем скоро поможет Европе "спастись" от России.
От Евросоюза нужно совсем немного — подписать на американских условиях договор о свободной торговле с США. На саммите США-ЕС в 2014 году после переворота на Украине и обострения отношений между Западом и Россией президент Барак Обама так прямо и ответил президенту ЕС Херману Ван Ромпею и председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлу Баррозу на просьбу ускорить лицензирование американских СПГ-проектов для организации поставок европейским потребителям.
"Когда у нас будет торговое соглашение, получить экспортные лицензии для проектов по производству сжиженного газа для Европы будет гораздо проще, и это, очевидно, соответствует современной геополитической обстановке", — сказал Обама.

Ничтожные объемы

Прошло четыре года. В 2016 году была запушена первая линия СПГ-завода в Мексиканском заливе. Сейчас их уже четыре и еще один СПГ-терминал задействован на Восточном побережье США. Из 14,5 млн тонн сжиженного газа (20 млрд кубометров метана в газообразном состоянии), экспортированного из США в прошлом году, в страны Евросоюза поступило всего 10%. Более того, всего 3% или 600 млн кубометров природного газа попало на рынки тех стран ЕС, которые получают российский газ, так как большая часть американского СПГ в Европе пришло в Испанию и Португалию. Столько же "Газпром" зимой поставляет европейцам за одни сутки. Главные критики России в Евросоюзе и борцы с так называемой газовой зависимостью от России — Польша и Литва — в прошлом году импортировали по 100 млн кубометров американского газа. В то же время поляки закупили в 100 раз больше российского газа, а литовцы — в 13 раз больше.
Поскольку история спасения Европы за счет СПГ из США объективно не работает, в Вашингтоне задумали новый PR-ход. Теперь газ, который так жаждали некоторые европейские политики, официально предложен Китаю в качестве источника устранения торгового дисбаланса между двумя крупнейшими экономиками мира. История уже переросла в торговую войну.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении новых пошлин на импорт китайских товаров как защиту от "экономической агрессии" Пекина. А его министр торговли Уилбур Росс заявил: "Китаю нужно импортировать очень-очень много СПГ и для них будет крайне логично импортировать больше газа от нас, хотя бы для того, чтобы диверсифицировать источники поставок. Это также будет иметь дополнительный эффект в виде снижения дефицита [торгового баланса между США и КНР]. "
Импорт США из Китая превышает экспорт американских товаров в КНР, по данным на конец 2017 года, на рекордные $375 млрд По данным китайской статистики, за 2017 год было импортировано около 2 млрд кубометров американского газа на сумму около $600 млн При этом по данным американской статистики в Китай было направлено 3 млрд кубометров на общую сумму $450 млн  Это лишняя иллюстрация некой эфемерности торговой статистики, когда в операциях задействованы глобальные трейдеры. Но суть не меняется. Чтобы cтать заметной статьей в торговом обороте США и КНР, поток американского СПГ должен вырасти даже не на порядок, на несколько порядков.
Китай вслед за Европой получил ультимативное предложение покупать американский газ, чтобы улучшить торговые отношения с США, а на самом деле укрепить влияние Вашингтона. Вот только реальный эффект, похоже, будет таким же, как и в ЕС, где уже многие поняли, что СПГ из-за океана никак не помогает энергетической безопасности и может лишь снизить конкурентоспособность европейской экономики.
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