Эксклюзив: Электронная коммерция становится одной из новых точек роста торговли между Россией и Китаем — глава Global Rus Trade А.

Пекин, 30 марта / Синьхуа / — Развитие электронной коммерции становится одной из новых точек роста трансграничной торговли между Россией Китаем . Об этом на днях в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа заявила Анна Нестерова , председатель совета директоров Global Rus Trade и глава рабочей группы по цифровой экономике от России в Деловом совете БРИКС

По ее словам, в последние несколько лет ключевые ведомства России и бизнес стали уделять все больше внимания электронной коммерции. В РФ, где есть не только обширный рынок, но и значительный технологический потенциал, развитие электронной коммерции рассматривается как часть построения инфраструктуры, совместно с развитием технологий. Российский бизнес старается перенимать лучшие практики и активно выступает на международных дискуссионных площадках.

А. Нестерова подчеркнула, что Китай является ключевым партнером РФ по этому направлению торговли и занимает лидирующие позиции на российском рынке. «В 2016 году объем электронной коммерции между нашими странами составил более 2 млрд долларов США», — заявила она.

А. Нестерова указала на один из основных трендов развития трансграничной торговли между КНР и РФ — превращение электронной коммерции в двусторонний механизм. По ее словам, если раньше в основном осуществлялся экспорт китайских товаров в Россию, то сейчас и российские предприятия активно ищут возможность расширить каналы сбыта своей продукции на китайский рынок.

Ссылаясь на данные Global Rus Trade — одной из ведущих российских B2B платформ трансграничной электронной торговли, А. Нестерова отметила, что российские клиенты в основном интересуются промышленными товарами, оборудованием для производства и фурнитурой из Китая. В свою очередь на рынок Китая активно идут поставки продовольственной продукции: кондитерских изделий, меда, также растет спрос на натуральную российскую косметику.

А. Нестерова заявила, что заданный тренд актуален не только в рамках двустороннего сотрудничества, но и в рамках многосторонних форматов, таких как БРИКС, где партнеры также заинтересованы в развитии электронных площадок как инструмента цифровой экономики для трансграничной торговли. В частности, электронная коммерция станет одним из ключевых направлений деятельности новой рабочей группы Делового совета БРИКС по цифровой экономике. Обмен лучшими практиками и разработка стандартов в рамках БРИКС поможет создать сильную инфраструктуру электронной торговли, которая, в свою очередь, необходима малым и средним предприятиям для участия в международной рыночной конкуренции, отметила А. Нестерова.

Говоря о перспективе трансграничной электронной торговли, А. Нестерова отметила, что «расширение транспортно-коммуникационных возможностей в рамках реализации инициативы „Пояс и путь“ стимулирует развитие трансграничной электронной торговли, а также способствует появлению новых точек экономического роста за счет включения большего количества предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости».

По ее мнению, интерес к такому взаимодействию сегодня проявляют как российские регионы, так и провинции северо-востока Китая. Речь идет, в частности, о проектах, позволяющих снизить себестоимость трансграничных перевозок, а также улучшить доставку грузов. «В настоящее время рассматриваются варианты проектов новых маршрутов высокоскоростных грузовых перевозок между КНР и Россией. В целом сотрудничество в сфере высокоскоростных транспортных систем обладает хорошими перспективами развития. Например, на Дальнем Востоке уже идет строительство российско-китайских мостов через реку Амур: пограничного железнодорожного мостового перехода Тунцзян-Нижнеленинское и автодорожного моста Благовещенск-Хэйхэ. Так же значимым инвестиционным проектом является создание центра трансграничной электронной коммерции в Екатеринбурге », — отметила она.

А. Нестерова уверена, что логистический потенциал России и участие в инициативе «Пояс и путь» закладывают прочную основу для сотрудничества евразийских государств на многие десятилетия вперед.