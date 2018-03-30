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Напряженность на внешнеполитической арене пока не оказывает серьезного давления на рубль, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»
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Напряженность на внешнеполитической арене пока не оказывает серьезного давления на рубль, — Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер» 

Прайм 45 минут назад
Фото: Прайм
Нефть после стремительного роста на прошлой неделе обновлять максимумы не спешит, только закрепление выше 71 открывает дорогу к целям 74-78 долларов/барр.
Напряженность на внешнеполитической арене пока не оказывает серьезного давления на рубль, пара доллар/рубль продолжает находиться в рамках канала 57,9-56,3 и несмотря на громкие заявления со стороны Великобритании спрос на гос. долг России может остаться стабильным.
Российские индексы закрыли день ростом, РТС вырос на 1,6%, индекс МосБиржи прибавил 1,3%. Стабилизация ситуации на мировых площадках и динамика нефти помогла российскому рынку продемонстрировать рост. Среди бумаг мы бы отметили акции Мосэнерго и ФСК, по которым в последнее время складывается благоприятный внешний фон и с точки зрения технического анализа акции выглядят перспективно.
Сегодня, с уходом многих мировых площадок на «выходные» мы ожидаем нейтрального открытия торгов на Московской бирже и консолидацию индексов на текущих уровнях. Волатильность придет на рынок не раньше вторника.
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