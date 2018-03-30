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Россия не может справиться с рекордными урожаями
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Россия оказалась неспособной справиться с рекордными урожаями 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия, которая стала рекордсменом по экспорту пшеницы в XXI веке, в 2019-2020 годах может столкнуться с дефицитом зерновозов из-за списания четверти парка вагонов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на портокол совещания у замглавы Росжелдора Дмитрия Шпади.
Как следует из документа, в 2018 году из-за устаревания необходимо списать 722 зерновоза из 40,8 тысячи, а в 2019-2020 годах — уже 10,6 тысячи вагонов. Согласно статистике, приведенной в феврале 2018 года на совещании у главы РЖД Олега Белозерова, текущий дефицит вагонов оценивается в 300 штук, в 2019 году он составит 1,2 тысячи вагонов (34,1 тысячи при необходимых 35,8 тысячи), а в 2020-м — 6,2 тысячи (29,6 тысячи при необходимых 35,8 тысячи).
По информации одного из источников издания, мощности вагоностроения составляют три тысячи зерновозов в год, однако их недостаточно для того, чтобы заместить списанные вагоны. Как заявил собеседник газеты, аграрии просили правительство синхронизировать вывод устаревшего парка вагонов с закупкой новых. Информацию об обращении подтвердил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, который сообщил, что союз неоднократно обращался с соответствующей просьбой, однако ответ так и не был получен. Он отметил, что производство вагонов отстает от списания «почти вдвое».
В то же время в Объединении вагоностроителей сообщили, что мощности всех заводов превышают 14 тысяч единиц и «легко покроют потребность» аграриев. Собеседник издания в правительстве заявил, что в России мощности по выпуску зерновозов составляют 10,25 тысячи единиц, закупки на 2018 год планируются на уровне 5,5 тысячи единиц. В свою очередь в Минсельхозе считают, что списание зерновозов не скажется негативно на вывозе зерна, поскольку мощности предприятий составляют пять тысяч вагонов в год и позволяют сохранить текущий уровень парка. В Минтрансе дефицита зерновозов так же не ожидают.
В РЖД отметили необходимость повышать эффективность перевозок, сокращать длительность погрузки-разгрузки, а также расширять элеваторы, пишет «Коммерсантъ». Как следует из протокола совещания, Росжелдор подготовит обращение в РЖД о подаче зерновозов только под зерно.
В 2017 году в России был собран рекордный урожай зерна, был побит абсолютный показатель СССР, установленный в 1978 году. Страна в завершившемся сельхозгоду продала на мировых рынках 35,5 миллиона тонн зерна, что так же стало рекордом.
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