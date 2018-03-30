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Медведев поручил закрепить срок публикации законодательства о налогах
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Медведев поручил закрепить срок публикации законодательства о налогах 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития закрепить в правовой плоскости норму, согласно которой все налоговые изменения, вступающие в силу с 1 января, должны быть опубликованы до 1 сентября годом ранее, сообщается на сайте кабмина.
"Минфину России (А. Г. Силуанову) и Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) совместно с экспертным советом при правительстве Российской Федерации и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные проекты нормативных правовых актов, предусматривающие, что акты законодательства Российской Федерации о налогах, вступающие в силу с 1 января года, следующего за годом их принятия, должны быть опубликованы не позднее 1 сентября текущего года. Срок — май 2018 года", — говорится в перечне поручений.
Также Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития совместно с регионами РФ до мая предложить меры по расширению перечня видов деятельности, которые подпадают под систему патентного налогообложения, и по расширению полномочий регионов в части регулирования патентной системы налогообложения.
Кроме того, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфину и министру РФ Михаилу Абызову поручено до мая представить в правительство РФ предложения по расширению использования дистанционного цифрового контроля в деятельности контрольно-надзорных органов, в том числе на региональном и местном уровнях. Помимо этого, Минфину и МВД необходимо представить в правительство РФ предложения по обязательному представлению налоговыми органами мотивированного мнения о наличии состава преступления в рамках расследования уголовных дел, связанных с нарушениями в сфере уплаты налогов, сборов и страховых платежей. Срок выполнения поручения — апрель 2018 года.
Поручения даны по итогам заседания по контролю за реализацией программы «Экономика роста и благосостояния», состоявшегося 14 марта 2018 года.
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