Банк Японии оказался в тупике

Пока Банк Японии собирается сворачивать стимулы, экономика Страны восходящего солнца уже не демонстрирует так называемых "зеленых ростков".

Вышедшие сегодня макроэкономические данные дают вполне четкое представление о состоянии экономики Японии.

Дефляционные процессы, на борьбу с которыми были брошены все силы, никуда не исчезли. Рост токийского индекса потребительских цен в марте замедлился с 1,4% до 1%. Это подтверждает недавние заявления премьера Абэ и главы ЦБ Куроды о том, что "дефляционное мышление не исчезло".

Кроме того, промышленное производство в годовом выражении выросло всего на 1,4% — минимум с октября 2016 г. Аналитики прогнозировали рост на 2,8%.

На этом негативная статистика не закончилась. Уровень безработицы в Японии вырос впервые с мая 2017 г.

Очевидно, что никакого устойчивого развития в экономике страны сейчас нет, несмотря на все усилия властей и бесконечно работающий печатный станок. Напомним, в середине марта глава Банка Японии Харухико Курода выразил уверенность в том, что регулятор может обеспечить плавный выход из своей ультрамягкой денежно-кредитной политики. Однако он заявил, что еще слишком рано обсуждать детали, поскольку инфляция по-прежнему далека от целевого уровня.

Таким образом, планы по выходу из стимулов, судя по всему, так и остаются лишь планами. Между тем, ЦБ Японии уже фактически убил свой долговой рынок. Так, например, 14 марта по десятилетним гособлигациям не прошло ни одной сделки. Банк Японии скупил более 40% обращающихся на рынке гособлигаций, сократив возможности других участников по покупке и продаже бумаг. Ряд покупателей, включая пенсионные фонды и страховые компании, тоже склонны следовать стратегии приобретения и удержания бондов.

Для Банка Японии преимущество заключается в том, что при такой небольшой активности рынка ему проще контролировать кривую доходности, а поводов для интервенций у него меньше. Председатель центробанка Харухико Курода сообщил парламенту в среду, что регулятор купил 75% гособлигаций, выпущенных в финансовом году, который завершится в марте.

Ну и, конечно, нельзя не сказать, что уже почти половина японцев хотят отставки премьера Сндзо Абэ. Они недовольны не только результатами абэномики, но и кумовством, как показал опрос общественного мнения, передает Reuters . Подозрения возникли в связи с продажей государственных земель с огромным дисконтом к школьному оператору, связанному с женой Абэ Аки. Это привело к крупнейшему политическому кризису, с которым столкнулся Абэ после возвращения к власти в 2012 г.

Абэ отрицал, что либо он, либо его жена как-то связаны с этой сделкой. Из документов о продаже земли упоминание Абэ и его жены было удалено.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному либеральной газеты Asahi, 48% опрошенных заявили, что Абэ и его правительство должны уйти, по сравнению с 39%, которые заявили, что этого делать не нужно.