Минфин не успел оценить эффективность закупок

Минфин просрочил разработку первого в истории контрактной системы РФ годового аналитического отчета с оценкой эффективности госзакупок. Критерии для этой оценки ведомством до сих пор не утверждены, при этом в единой информационной системе закупок (ЕИС) нет не только проекта отчета, который должен быть опубликован до 15 марта, но и прошлогодних квартальных мониторингов. На проблему уже обратили внимание в Кремле и Белом доме, поскольку проволочки финансового ведомства тормозят подготовку Минэкономики макроэкономического прогноза для нового бюджета, пишет "Коммерсантъ"

По постановлению правительства №1193 Минфин как регулятор контрактной системы должен был до 15 марта 2018 года впервые разместить в ЕИС проект сводного аналитического отчета об их мониторинге за 2017 год с оценкой эффективности и рекомендациями правительству по совершенствованию контрактной системы. Проект до сих пор не размещен, как и ежеквартальные отчеты 2017 года, хотя последний из них Минфин должен был опубликовать до 1 марта. При этом до 15 апреля проект годового отчета должен быть согласован с ФАС , а до 30 апреля — внесен для утверждения в правительство.

Эффективность обеспечения государственных и муниципальных нужд должна оцениваться по методике, которую должен был разработать и согласовать с ФАС Минфин. Но методика и критерии оценки приказом Минфина до сих пор не утверждены, что исключает и возможность оценки, рассказал «Ъ» источник в правительстве, отметив, что на просрочку уже обратили внимание в администрации президента . Оценка эффективности закупок необходима, в частности, Минэкономики для подготовки макропрогноза на следующий бюджетный период: их годовой объем составляет около половины всех федеральных госрасходов.

В самом Минфине «Ъ» заявили, что «методика оценки эффективности закупок разрабатывается и в ближайшее время будет направлена на согласование» в правительство.