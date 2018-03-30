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Минфин не успел оценить эффективность закупок
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Минфин не успел оценить эффективность закупок 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
Минфин просрочил разработку первого в истории контрактной системы РФ годового аналитического отчета с оценкой эффективности госзакупок. Критерии для этой оценки ведомством до сих пор не утверждены, при этом в единой информационной системе закупок (ЕИС) нет не только проекта отчета, который должен быть опубликован до 15 марта, но и прошлогодних квартальных мониторингов. На проблему уже обратили внимание в Кремле и Белом доме, поскольку проволочки финансового ведомства тормозят подготовку Минэкономики макроэкономического прогноза для нового бюджета, пишет "Коммерсантъ"
По постановлению правительства №1193 Минфин как регулятор контрактной системы должен был до 15 марта 2018 года впервые разместить в ЕИС проект сводного аналитического отчета об их мониторинге за 2017 год с оценкой эффективности и рекомендациями правительству по совершенствованию контрактной системы. Проект до сих пор не размещен, как и ежеквартальные отчеты 2017 года, хотя последний из них Минфин должен был опубликовать до 1 марта. При этом до 15 апреля проект годового отчета должен быть согласован с ФАС, а до 30 апреля — внесен для утверждения в правительство.
Эффективность обеспечения государственных и муниципальных нужд должна оцениваться по методике, которую должен был разработать и согласовать с ФАС Минфин. Но методика и критерии оценки приказом Минфина до сих пор не утверждены, что исключает и возможность оценки, рассказал «Ъ» источник в правительстве, отметив, что на просрочку уже обратили внимание в администрации президента. Оценка эффективности закупок необходима, в частности, Минэкономики для подготовки макропрогноза на следующий бюджетный период: их годовой объем составляет около половины всех федеральных госрасходов.
В самом Минфине «Ъ» заявили, что «методика оценки эффективности закупок разрабатывается и в ближайшее время будет направлена на согласование» в правительство.
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